«Теперь нам точно крышка»: британцы о назначении Сунака премьером

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Читатели газеты Express резко отреагировали на назначение бывшего главы Министерства финансов Риши Сунака премьер-министром Великобритании.

Многие пользователи в комментариях под статьей о назначении нового премьера возмутились проголосовавшими за Сунака британцами, а некоторые припомнили новому премьеру, что он причастен к нынешним экономическим проблемам Великобритании.

«Прощай, Консервативная партия», - написал пользователь с ником Lazy Git.

Другой пользователь согласился с ним и добавил, что «грустно наблюдать за концом Консервативной партии», и добавил, что за Риши Сунака не стали голосовать даже члены собственной партии.

«Что ж, теперь нам точно крышка», - заключил RobRoss.

Напомним, что бывший глава Минфина Риши Сунак стал единственным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании после того, как лидер Палаты общин Пенни Мордонт снялась с гонки. Сунак также станет главой правящей Консервативной партии, и ожидается, что он возглавит ее в понедельник.