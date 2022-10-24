Легкоатлетку из РФ Наталью Антюх лишили золота ОИ-2012 за нарушение антидопинговых правил

По данным организации по борьбе с допингом AIU, спортсменка якобы использовала запрещенные препараты или методы соревнования во время забега на 400 метров с барьерами.

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Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золота Олимпийских игр - 2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил. Результаты спортсменки аннулировала Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Сообщается, что россиянка якобы использовала запрещенные препараты или методы соревнования во время забега на 400 метров с барьерами. Об этом говорится на соответствующей странице на сайте организации.

Результаты Антюх аннулированы с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года. Олимпиада в Лондоне прошла с 27 июля по 12 августа 2012 года. Таким образом, российская спортсменка будет лишена золотой медали.