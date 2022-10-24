Россия запросила у ООН статистику конечных потребителей по продуктовому соглашению

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Россия запросила у ООН информацию о конечных получателях зерна, вывозимого из украинских портов в рамках продуктового соглашения. От статистики по данному вопросу зависит дальнейшая корректировка его реализации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, картина получается противоречивая, так как, согласно данным ООН, в беднейшие страны, которые «были главной озабоченностью Генсекретаря, когда он свою идею сформулировал», поступает не более 7% вывозимого зерна. Выходит, что его половина поступает в страны Евросоюза.

«Хотелось бы иметь более четкую картину, поэтому мы попросили секретариат ООН, который занимается этой операцией и у которого есть все данные, представить статистику о движении зерна до конечного пункта, где находится конечный потребитель. Это не просто любопытство, от этого зависит и корректировка, перенацеливание дальнейших действий по реализации этой зерновой сделки», - заявил Лавров.

Министр также отметил, что вторая часть соглашения «практически не реализуется», для чего необходимы исключения из санкций для российских компаний и гарантии захода судов РФ в европейские порты, а иностранных судов - в российские. Лавров выразил надежду на благоприятное решение всех вопросов до истечения срока действия соглашения.