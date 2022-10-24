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«Сомалийцы» безбашенные: раненный военкор Пегов рассказал, как его спасли под огнем танка ВСУ

13:23 24.10.2022
Бойцы батальона «Сомали» выкатили БМП на открытую, простреливаемую местность, чтобы побыстрее доаставить журналиста в больницу, сказал Пегов.
© Видео: RT, telegram © Фото: RT, telegram
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Раненный под Донецком военный корреспондент Семен Пегов рассказал журналистам RT, как его спасли бойцы батальона «Сомали». Предварительно, он пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток» и с ранением в ногу его доставили больницу в Донецке.

«Ситуация накаленная слегка. Танк противника начал активно работать, не конкретно по нам — по соседним позициям. Как вы знаете, он то поправочку в одну сторону сделает, то в другую. Крайний раз недалеко от нас снаряд разорвался, и нужно было из зоны видимости оперативно выходить. Увеличили темп — и, судя по всему, краем ботинка. Вряд ли полностью наступил, нога цела и обувь спасла, как ребята опытные говорят. Что-то задел, скорее всего "Лепесток"», - сказал он.

Военкор сейчас восстанавливается после операции. Пегов назвал героями бойцов батальона «Сомали», оценил их смелость и профессионализм за действия в сложной ситуации. Он также поблагодарил донецких врачей за своевременную и квалифицированую помощь.

«Выгнать БМП на открытую местность, по которой стреляет танк. "Сомалицы" люди безбашенные... выгнали на открытое пространство, чтобы долго меня не тащить, чтобы побыстрее привезти в больницу, оказать всю необходимую помощь. Лихо выскочили на открытое поле, под прицел танка, погрузили, эвакуировали, ну и конечно, гениальные донецкие врачи тоже свое дело сделали».

Семен Пегов является автором проекта WarGonzo, в котором освещает военные действия в различных точках мира.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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