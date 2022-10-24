«Сомалийцы» безбашенные: раненный военкор Пегов рассказал, как его спасли под огнем танка ВСУ
Раненный под Донецком военный корреспондент Семен Пегов рассказал журналистам RT, как его спасли бойцы батальона «Сомали». Предварительно, он пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток» и с ранением в ногу его доставили больницу в Донецке.
«Ситуация накаленная слегка. Танк противника начал активно работать, не конкретно по нам — по соседним позициям. Как вы знаете, он то поправочку в одну сторону сделает, то в другую. Крайний раз недалеко от нас снаряд разорвался, и нужно было из зоны видимости оперативно выходить. Увеличили темп — и, судя по всему, краем ботинка. Вряд ли полностью наступил, нога цела и обувь спасла, как ребята опытные говорят. Что-то задел, скорее всего "Лепесток"», - сказал он.
Военкор сейчас восстанавливается после операции. Пегов назвал героями бойцов батальона «Сомали», оценил их смелость и профессионализм за действия в сложной ситуации. Он также поблагодарил донецких врачей за своевременную и квалифицированую помощь.
«Выгнать БМП на открытую местность, по которой стреляет танк. "Сомалицы" люди безбашенные... выгнали на открытое пространство, чтобы долго меня не тащить, чтобы побыстрее привезти в больницу, оказать всю необходимую помощь. Лихо выскочили на открытое поле, под прицел танка, погрузили, эвакуировали, ну и конечно, гениальные донецкие врачи тоже свое дело сделали».
Семен Пегов является автором проекта WarGonzo, в котором освещает военные действия в различных точках мира.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов