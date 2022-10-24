Армия Армия Армия

Сорвать планы врага: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских бойцов в зоне спецоперации

00:52 24.10.2022
Российские военные умело действуют, вскрывая вражеские ДРГ, отражая атаки и уничтожая скопления живой силы и техники националистов.
Сорвать планы врага: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских бойцов в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень подготовки, демонстрируют отвагу и мужество в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Рядовой Аршалуис Даллакян

Действуя в составе подразделения Вооруженных Сил РФ, рядовой Аршалуис Даллакян выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от подразделений националистов. Продвигаясь по местности, он обнаружил группу устраивавших оборонительный рубеж боевиков и доложил об этом командиру отделения.

Оценив обстановку, российские военнослужащие вступили в бой с противником. В ходе огневого контакта, грамотно заняв огневую позицию и ведя прицельный огонь, рядовой Даллакян уничтожил пятерых националистов. Терпя поражение, противник запросил помощь артиллерии.

В результате артиллерийского обстрела врага несколько российских военнослужащих получили ранения. Рядовой Аршалуис Даллакян лично оказал первую медицинскую помощь раненным товарищам, вытащил их из-под вражеского огня, погрузил на боевую машину и эвакуировал в безопасное место. До прибытия медиков он оказывал им всю необходимую помощь. Благодаря умелым действиям рядового Аршалуиса Даллакяна, удалось сохранить жизни российским военнослужащим.

© Минобороны России

Старший сержант Вадим Ибрагимов

Самоходно-артиллерийская батарея, в состав которой входило орудие старшего сержанта Вадима Ибрагимова, выполняла задачу по прикрытию танкоопасных направлений
в районе одного из населенных пунктов.

Ночью танковой колонной противник предпринял очередную попытку прорыва обороны ВС РФ. Старший сержант Ибрагимов первым обнаружил колонну бронетехники, о чем доложил командиру батареи. Получив приказ на уничтожение выдвигающегося противника, он открыл огонь по его танкам.

В ходе боя Вадим лично подбил два танка украинских боевиков. Спустя несколько дней батарея подвергалась атаке многократно превосходящими силами противника. Тогда расчет орудия старшего сержанта Ибрагимова уничтожил опорный пункт националистов.

Благодаря умелым и слаженным действиям старшего сержанта Вадима Ибрагимова и его подчиненных враг не смог прорвать оборону российских войск и понес значительный ущерб в живой силе и военной технике.

© Минобороны России

Майор Данил Абрамов

Командир реактивного артиллерийского дивизиона майор Данил Абрамов на одном из важнейших направлений выполнял боевые задачи, лично корректируя огонь подчиненных батарей.

Во время смены позиции майор Абрамов получил задачу по поражению колонн противника, выдвинувшихся для атаки позиций батальонной тактической группы ВС РФ.

Оценив обстановку, Данил отдал приказ на занятие огневой позиции с ходу. В результате нанесения точного огневого поражения колонна противника была уничтожена.

Умелые и слаженные действия командира реактивного артиллерийского дивизиона майора Данила Абрамова и его личного состава позволили остановить выход украинских националистов на рубеж атаки и нанести противнику значительный урон в живой силе и технике.

© Минобороны России

Сержант Александр Бондаренко

Группа российских военнослужащих под командованием сержанта Александра Бондаренко, выполняя специальные задачи, продвигалась по лесополосе и обнаружила превосходящую по численности диверсионно-разведывательную группу противника.

Правильно используя условия местности, вместе с группой Александр скрытно вышел к позициям противника и внезапно атаковал их. В ходе завязавшегося боя один из российских военнослужащих получил осколочное ранение.

Сержант Бондаренко под непрекращающимся огнем противника, оценив ситуацию и воспользовавшись дымовой завесой, лично вытащил раненого товарища из-под обстрела, эвакуировал его в укрытие и оказал первую помощь. После Александр вернулся на место боя и продолжал командовать подразделением.

Понеся значительные потери, противник был вынужден отступить. Благодаря умелым и решительным действиям сержанта Александра Бондаренко, а также высокому уровню профессионализма и слаженности его подчиненных, готовившиеся украинскими диверсантами провокации в отношении российских Вооруженных Сил были сорваны.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:46 В стране и мире
Минпромторг РФ расширит программу льготного автокредитования для пенсионеров и военных
18:05 В стране и мире
El Pais: британский писатель Рушди ослеп на один глаз и может работать только одной рукой
17:50 В стране и мире
В условиях военного положения: как Донецк пытается оставаться мирным городом
15:09 Армия
Видео
ВС РФ нанесли удары по системам военного управления Украины
18:38 В стране и мире
WarGonzo: военкор Семен Пегов ранен под Донецком
Популярное
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.