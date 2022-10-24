Сорвать планы врага: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских бойцов в зоне спецоперации

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Сержант Александр Бондаренко
Группа российских военнослужащих под командованием сержанта Александра Бондаренко, выполняя специальные задачи, продвигалась по лесополосе и обнаружила превосходящую по численности диверсионно-разведывательную группу противника.
Правильно используя условия местности, вместе с группой Александр скрытно вышел к позициям противника и внезапно атаковал их. В ходе завязавшегося боя один из российских военнослужащих получил осколочное ранение.
Сержант Бондаренко под непрекращающимся огнем противника, оценив ситуацию и воспользовавшись дымовой завесой, лично вытащил раненого товарища из-под обстрела, эвакуировал его в укрытие и оказал первую помощь. После Александр вернулся на место боя и продолжал командовать подразделением.
Понеся значительные потери, противник был вынужден отступить. Благодаря умелым и решительным действиям сержанта Александра Бондаренко, а также высокому уровню профессионализма и слаженности его подчиненных, готовившиеся украинскими диверсантами провокации в отношении российских Вооруженных Сил были сорваны.
Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.