Сорвать планы врага: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских бойцов в зоне спецоперации

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Рядовой Аршалуис Даллакян

Действуя в составе подразделения Вооруженных Сил РФ, рядовой Аршалуис Даллакян выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от подразделений националистов. Продвигаясь по местности, он обнаружил группу устраивавших оборонительный рубеж боевиков и доложил об этом командиру отделения.

Оценив обстановку, российские военнослужащие вступили в бой с противником. В ходе огневого контакта, грамотно заняв огневую позицию и ведя прицельный огонь, рядовой Даллакян уничтожил пятерых националистов. Терпя поражение, противник запросил помощь артиллерии.

В результате артиллерийского обстрела врага несколько российских военнослужащих получили ранения. Рядовой Аршалуис Даллакян лично оказал первую медицинскую помощь раненным товарищам, вытащил их из-под вражеского огня, погрузил на боевую машину и эвакуировал в безопасное место. До прибытия медиков он оказывал им всю необходимую помощь. Благодаря умелым действиям рядового Аршалуиса Даллакяна, удалось сохранить жизни российским военнослужащим.