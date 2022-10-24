В Минобороны России сообщили, что в теракте 24 октября собираются задействовать иностранных наемников.

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Украинские власти готовят кровавую провокацию в городе Волчанске Харьковской области, предполагающую обстрел местного населения. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине МО РФ.

За счет гибели собственных граждан Киев рассчитывает дискредитировать Россию, повесив на Москву обвинение в совершении военного преступления. Обстрелять жителей города планируется 24 октября во время раздачи продуктовой помощи, открыв артиллерийский огонь прямо по скоплению гражданских.

По сведениям Минобороны России, в террористическом акте будут принимать участие подразделения иностранных наемников. Именно их силами киевский режим намерен учинить бойню, вину за которую хотят переложить на ВС РФ.