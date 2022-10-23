Любовь превыше всего: как мобилизованные и их невесты справляют свадьбы в зоне СВО

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мгновения волнения и радости одновременно —Василий и Марина, Антонина и Вадим решили узаконить отношения в Шахтерске Донецкой народной республике. Призванных по частичной мобилизации женихов, уже прошедших подготовку, на свадьбу командиры отпустили ненадолго. Невесты приехали за тысячи километров — из Сахалинской области. Это первые молодожены, которые решили пожениться в зоне проведения специальной военной операции.

Молодожены еще в коридоре, но в зале уже все готово. Две пары колец, шампанское, конфеты. Торжественная церемония начнется уже через несколько минут.

Они говорят заветное «да». Обмениваются кольцами, которые успели выбрать сами, ставят подписи и получают главный семейный документ — свидетельство о браке. Моложены признаются, что решение о свадьбе возникло спонтанно.

«Мы не первый год вместе живем. Уже порядка 15 лет живем. У нас трое детей. И сегодня, так скажем, узаконили все это», — говорит военнослужащий Вадим.

Из-за введения военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях пары волновались, что свадьбы придется отложить. Но все получилось, и, как шутят женихи, будет, что детям и внукам рассказать.

«Удивительно, что военное положение и свадьба. Даже шок небольшой. Неожиданно. То, что все получилось... Мы просто в свое время не успели сделать это на Сахалине. Решили сделать это сейчас», — отмечают Василий и Марина.

Уладить все формальности и сыграть свадьбу в кратчайшие сроки помогли власти Южно-Сахалинска и Шахтерска. Пусть здесь нет пышных свадебных платьев, а вместо костюма и лакированных ботинок — берцы и военная и форма, они говорят: время сейчас непростое. Не до застолий. Главное, что люди, которые по-настоящему любят друга стали еще ближе. Тем более, что им вновь скоро придется расстаться. Но они не унывают, ведь новая встреча не за горами — дома бойцов очень ждут. И они обещают вернуться. Обязательно — с победой.