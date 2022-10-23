Один погиб, трое ранены: последствия теракта ВСУ в Херсоне

Врачи скорой помощи оказали пострадавшим всю необходимую экстренную медпомощь и госпитализировали их в больницу.

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Один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести в результате теракта ВСУ в Херсоне. Об этом сообщает областной Минздрав.

«Сегодня, 23 октября 2022 года, украинские националисты совершили теракт на одной из улиц Херсона. В результате, к несчастью, один человек погиб, трое получили ранения», - говорится в сообщении ведомства.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу, где за их жизни и здоровье борются врачи. Других подробностей не сообщается.