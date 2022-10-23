СК РФ: упавший в Иркутске Су-30 выполнял полет без боекомплекта

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты.

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Уголовное дело возбуждено по факту падения самолета Су-30 в Иркутской области. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

«Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета Су-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Падение самолета произошло на двухэтажный жилой дом», - заявили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты. По предварительным данным, два летчика-испытателя погибли.

Ранее стало известно, что самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. Площадь пожара достигла двухсот квадратных метров. По данным СМИ, пострадавших среди гражданского населения при падении истребителя на жилой дом нет, трех детей успели эвакуировать.