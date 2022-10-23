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Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, когда будет готов проект восстановления ж/д ветки Крымского моста.

По его словам, план работ с конкретными сроками будет готов уже в начале ноября.

«Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку», - сказал вице-премьер на видео, размещенном в его Telegram-канале.

Ранее корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко показала, как собирают пролеты Крымского моста. Напомним, что на объекте утром 8 октября произошел теракт - во время движения взорвался грузовой автомобиль. Тоггда произошло частичное обрушение двух пролетов. Также загорелись семь ж/д цистерн с топливом.