СБУ показала кадры задержания главы компании «Мотор сич»

Ведомство приложило к посту фотографии задержания, однако на снимках лица закрыты, а в тексте сообщения не называются фамилии.

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СБУ предъявила главе компании «Мотор сич» и начальнику департамента внешнеэкономической деятельности обвинение в работе на Россию. В настоящий момент они задержаны. Об этом говорится в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

«СБУ задержала главу промышленного гиганта "Мотор Сич" по подозрению в работе на РФ. Сотрудники Службы безопасности задержали...начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1, ст. 111-2», - указано в публикации.

Следует отметить, что ведомство приложило к посту фотографии задержания, однако на снимках лица закрыты, а в тексте сообщения не называются фамилии.

Напомним, что ранее ряд изданий передавали, что украинские правоохранители провели обыски у главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Утверждалось, что его уже задержали и под конвоем везут в столицу.