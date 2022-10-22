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В МИД Венгрии раскритиковали заявление еврокоммисара о «поражении России»

Виктория Ивашечкина
06:57 22.10.2022
По мнению Тамаша Менцера, позиция ЕС продлевает войну и страдания, что «крайне опасно и неприемлемо».
В МИД Венгрии раскритиковали заявление еврокоммисара о «поражении России»
© Фото: Robert Seitz, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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В МИД Венгрии заявили, что слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис закончится вместе с «поражением» России, является опасным и провоенным.

«Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет», - написал госсекретарь МИД страны по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в своем Facebook*.

Дипломат уверен, что подобная позиция ЕС продлевает войну и страдания, что «крайне опасно и неприемлемо».

Венгрия, подчеркнул Менцер, настаивает на «немедленном мире», а не на «более продолжительной войне».

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии планирует провести в стране национальные консультации. По словам директора по коммуникациям правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский сою» Иштвана Холлика, они могут изменить подход Евросоюза к санкциям против России.

* Организация Meta Platfoms владеет Facebook, Instagram, признана экстремистской на территории РФ.

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