В МИД Венгрии раскритиковали заявление еврокоммисара о «поражении России»

По мнению Тамаша Менцера, позиция ЕС продлевает войну и страдания, что «крайне опасно и неприемлемо».

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В МИД Венгрии заявили, что слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис закончится вместе с «поражением» России, является опасным и провоенным.

«Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет», - написал госсекретарь МИД страны по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в своем Facebook*.

Дипломат уверен, что подобная позиция ЕС продлевает войну и страдания, что «крайне опасно и неприемлемо».

Венгрия, подчеркнул Менцер, настаивает на «немедленном мире», а не на «более продолжительной войне».

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии планирует провести в стране национальные консультации. По словам директора по коммуникациям правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский сою» Иштвана Холлика, они могут изменить подход Евросоюза к санкциям против России.

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