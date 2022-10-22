Круглосуточно в несколько смен: как специалисты ЗВО реанимируют технику в зоне спецоперации

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Несколько десятков военной техники возвращают за смену в зоне спецоперации военнослужащие ремонтных подразделений Западного военного округа. Восстановление любой сложности в полевых условиях удается проводить благодаря высокой квалификации и современным машинам для техобслуживания и ремонта.

Как рассказали в Минобороны России, в первую очередь ремонтируется техника, которая необходима для выполнения боевых задач, а также вооружение, которое можно починить быстро. Военные ремонтники в зоне СВО работают круглосуточно и в несколько смен.

«Номенклатура широкая, начиная от легкой техники и заканчивая тяжелой. Это гусеничная техника: танки, МТ-ЛБ, БМП и так далее. Также артиллерия ствольная, реактивная. Много колесной техники... Можно устранить в районе (дислокации. — Прим.ред.). Мы отправляем туда ремонтно-эвакуационные группы, которые там ремонтируют. Если они не могут устранить на месте, тогда уже занимаемся эвакуацией техники. Сюда. получается, на сборный пункт поврежденную машину эвакуируем и здесь уже занимаемся дальнейшей работой для скорейшего восстановления и убытия в строй обратно», — рассказал командир ремонтной роты Роман.

После ремонта военные механики и представители заводов-изготовителей сами занимают места экипажа и обязательно проверяют каждую машину, прежде чем вернуть на передовую. Возле ремонтной мастерской для этого есть специальный полигон.

Ранее «Звезда» показала, как работают военные ремонтники на базе в Донецкой Народной Республике. Нередко специалистам приходится рисковать своей жизнью и выезжать на передовую.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.