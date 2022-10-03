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Героизм с риском для жизни: в МО рассказали о подвигах российских военнослужащих на Украине

00:00 03.10.2022
Военнослужащие ежедневно демонстрируют мужество и тактическую выучку во время выполнения боевых задач.
Героизм с риском для жизни: в МО рассказали о подвигах российских военнослужащих на Украине
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство обороны России продолжает рассказывать о настоящих подвигах российских военнослужащих. Бойцы в ходе выполнения задач в рамках спецоперации на Украине проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Майор Владимир Гаврилов, командир зенитного ракетного дивизиона

Командир зенитного ракетного дивизиона майор Владимир Гаврилов с первого дня проведения специальной военной операции выполнял задачи по прикрытию объектов батальонно-тактической группы российских военнослужащих от авиации противника.

Владимир в условиях, сопряженных с риском для жизни, руководил работой расчетов средств ПВО по отражению воздушного нападения, командовал подразделениями по осуществлению маневров для уклонения от ударов артиллерии противника, координировал действия подразделений обеспечения для своевременного подвоза боеприпасов боевых машин.

Восемь воздушных объектов украинских националистов, стремясь атаковать позиции российских войск, оказались в зоне ответственности дивизиона майора Гаврилова.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Альберт оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей.

Благодаря грамотным и решительным действиям майора Владимира Гаврилова, а также профессионализму его подчиненных, силами дивизиона был уничтожен вертолет и несколько беспилотных летательных аппаратов.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сержант Алексей Киви

Сержант Алексей Киви выполнял задачу по обеспечению безопасности на территориях, освобожденных от украинских националистов.

Продвигаясь в заданном секторе ответственности, Алексей обнаружил замаскированную огневую точку противника. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, он, используя особенности местности, незаметно подобрался и внезапно атаковал украинских боевиков.

Застигнутый врасплох противник, не сумев оказать сопротивления, капитулировал и отступил. В ходе скоротечного боестолкновения Алексей уничтожил пятерых радикалов. Один из боевиков, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложил оружие и сдался в плен.

Уничтожив оборудованную точку, Алексей доставил задержанного националиста в штаб БТГр. В ходе допроса он раскрыл другие оборудованные позиции, которые впоследствии были уничтожены рейдовыми группами.

Смелые и решительные действия сержанта Алексея Киви позволили пресечь деятельность вооруженных боевиков на освобожденных территориях.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сержант Иван Филиппов, командир отделения

Сержант Иван Филиппов вместе с вверенным ему личным составом выполнял задачу по обеспечению безопасного прохода российских подразделений.

Следуя по маршруту, российские военные обнаружили действующую на их направлении превосходящую числом диверсионную группу украинских националистов. Иван мгновенно организовал круговую оборону и вступил в бой с противником.

Несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения отделением Ивана Филиппова было уничтожено большое количество личного состава боевиков. Сам Иван, действуя на передовом рубеже атаки, лично уничтожил трех националистов.

После того, как националисты, понеся существенные потери, отступили, Иван оказал помощь двух раненым в ходе боя российским военнослужащим, после чего обеспечил их эвакуацию в медицинский батальон.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ефрейтор Долан Бадняев

Ефрейтор Долан Бадняев, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачи по обеспечению безопасности продвижения российских подразделений.

Следуя по маршруту, Долан обнаружил действующую в заданном районе направлении диверсионно-разведывательную группу из числа украинских националистов, о чем немедленно доложил своему командиру.

Внезапно атаковав украинских диверсантов, открыв прицельный огонь по противнику, группой, в составе которой действовал Долан Бадняев, было уничтожено больше половины националистов. Сам Долан, одним из первых вступивший в бой с вооруженными радикалами, уничтожил троих боевиков.

Мужественные и самоотверженные действия Долана Бадняева позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских Вооруженных Сил.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.

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