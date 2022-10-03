Героизм с риском для жизни: в МО рассказали о подвигах российских военнослужащих на Украине

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Майор Владимир Гаврилов, командир зенитного ракетного дивизиона

Командир зенитного ракетного дивизиона майор Владимир Гаврилов с первого дня проведения специальной военной операции выполнял задачи по прикрытию объектов батальонно-тактической группы российских военнослужащих от авиации противника.

Владимир в условиях, сопряженных с риском для жизни, руководил работой расчетов средств ПВО по отражению воздушного нападения, командовал подразделениями по осуществлению маневров для уклонения от ударов артиллерии противника, координировал действия подразделений обеспечения для своевременного подвоза боеприпасов боевых машин.

Восемь воздушных объектов украинских националистов, стремясь атаковать позиции российских войск, оказались в зоне ответственности дивизиона майора Гаврилова.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Альберт оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей.

Благодаря грамотным и решительным действиям майора Владимира Гаврилова, а также профессионализму его подчиненных, силами дивизиона был уничтожен вертолет и несколько беспилотных летательных аппаратов.