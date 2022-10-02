Офицер рассказал, как удалось навести переправу через реку под огнем неонацистов в ходе СВО

Во время работ по наведению понтонной переправы подразделение столкнулось с неоднократным обстрелом со стороны противника. Но благодаря коллективной работе, взаимосвязи и взаимопомощи, российские бойцы навели переправу и техника смогла успешно форсировать реку.

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Во время специальной военной операции, в условиях непосредственного соприкосновения с противником, командир понтонно-мостового взвода Западного военного округа Александр обеспечивал выполнение инженерных задач. Было необходимо максимально сберечь своих подчиненных и достичь поставленных целей.

Александр лично руководил развертыванием и наведением понтонной переправы через реку, обеспечивая продвижение российских войск. Его подразделение под беспрерывным артиллерийским и танковым огнем противника успешно выполнило поставленную задачу.

«Когда мы начали наводить переправу, противник нас заметил и открыл по нам массированный артиллерийский огонь из разных видов оружия. Но это была очень важная задача и мы не могли отступить: пришлось идти с людьми туда и наводить переправу. Столкнулись с проблемой: на нас выехал "кочующий" танк, начал по нам стрелять. Также и БМП из 30-ки по нам стрелял. Но несмотря на это пацаны молодцы - подразделение выполняло задачу, по-мужски: никто не бежал назад, не отступал. Благодаря коллективной работе, взаимосвязи и взаимопомощи, мы навели эту переправу и наша техника смогла успешно форсировать эту реку и успешно дальше продолжать наступление», - рассказал командир Александр.