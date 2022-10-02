«Все трудности - вместе»: как участники СВО готовят мобилизованных артиллеристов

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Калибр 152 миллиметра, прицельная дальность около тридцати километров. «Гиацинт» может вести огонь с закрытых позиций, то есть далеко за горизонт или прямой наводкой.

Накануне в Калининградской области состоялась одна из первых тренировок с боевой стрельбой артиллеристов, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации. У этих мужчин служба в армии была и пять, и десять, и пятнадцать лет назад: многое нужно вспомнить.

«Да все понятно, в принципе, ничего сложного нет. Все мы рабочие люди, все гайки крутили, резьбы тут обычные, ничего хитрого нет. Поэтому главное все внимательно слушать: порядок действий, вот этого всего заряда перед боем, и все аккуратно делать», - указал мобилизованный военнослужащий Алексей.

Боеприпасов не жалеют. После подробного инструктажа, все - от подготовки снарядов до наведения и стрельбы - только самостоятельно. Но, разумеется, под контролем опытных командиров.

До мишеней всего около километра. И это, пожалуй, один из самых сложных и опасных видов артиллерийского боя - стрельба прямой наводкой. Условный противник совсем близко, в пределах прямой видимости. Он тоже ведет ответный огонь и не стоит на месте. Судьбу этой дуэли решают не только профессионализм и скорость, но в первую очередь мужество и отвага.

На огневой позиции необходимы, конечно, и специальные знания. Поэтому в артиллерию даже рядовой состав отбирают особенно тщательно.

«Это скорость, это должно быть все быстро. Наводчик тоже должен все правильно считывать, расстояние складывать. Математические знания здесь тоже нужны. Физические, математические», - объяснил боец Михаил.

Каждый за время тренировки должен попробовать себя и наводчиком и заряжающим и командиром орудия.

В артиллерии все должности взаимозаменяемы, чтобы при выходе из строя любого номера расчета орудие продолжало вести огонь.

«Все очень классно, командиры боевые, учат! Сержанты которые уже вернулись - тоже учат», - поделился один из мобилизованных, Александр.

Это еще одно правило при проведении занятий с мобилизованными: среди тех, кто проводит тренировки, обязательно должны быть военнослужащие с боевым опытом. Те, кто недавно вернулся из района проведения специальной военной операции.

«Делимся всем необходимым. Советуем, как быть в той или иной обстановке. Бывает тяжело, бывает хочется поспать, бывает мокро, грязно. Но все трудности - вместе, согласованно, слаженно», - указал военнослужащий Александр.

Уверенность командиров передается и тем, кто сейчас проходит подготовку. Настроение бодрое и боевое.