Диверсия на «потоках»: как США пытаются взять экономику Европы в заложники

Европе и, в частности, Германии, против которой и был совершен этот теракт, придется принять решение - либо она будет самостоятельным лидером ЕС, либо европейское сообщество пойдет по нисходящей, скатываясь в нищету и хаос.

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Взрывы космического масштаба. И дело совсем не в том, что буруны газа, вырывающиеся на поверхность Балтийского моря возле датского острова Борнхольм видны даже из космоса, а в том, что все дальнейшие события, которые уже начали происходить и будут развиваться только по нарастающей, во-первых, начнут, и уже начинают, менять мир с космической скоростью, а во-вторых, уже в ближайшем будущем, перекроят его так, что мало не покажется никому - от полярного медведя в Арктике, до последнего пингвина в Антарктике, на Южном полюсе.

О том, кто может стоять за этой диверсией уже открыто говорит российский президент Владимир Путин.

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям - невероятно, но факт, - организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно. Диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве», - заявил Владимир Путин.

Единственными кораблями, проводившими учения в Балтийском море, в районе датского острова Борнхольм, были корабли Соединенных Штатов. Учения назывались «Балтопс» и длились с 5 по 17 июня. В ходе них отрабатывались эксперименты с подводными беспилотниками. На вооружении американских кораблей находятся мини-субмарины «Протей», способные прикреплять к подводным объектам магнитные мины. Максимальная глубина погружения «Протея» в беспилотном режиме - 70 метров. И глубина залегания газопроводов именно в этом районе морского дна тоже около 70 метров – в других районах она колеблется от 100 метров до 150-ти. Вот что об учениях рассказывают непосредственные участники.

«Специалисты из разных стран прибудут для тренировки проведения противоминных операций в Равлунде и в Борнхольме. Мы будем использовать подводные аппараты, которые могут искать и обнаруживать мины. С нами 18 водолазов, которые поднимают и извлекают взрывные устройства», - рассказал Командир оперативной группы 6‑ого флота США Сэм Брасфилд.

Помимо этого, уже на прошлой неделе, в районе Борнхольмской впадины, в течение трех суток проводили учения британские аквалангисты из Королевского морского флота. А после этого, в прошедший четверг, в Британии прошла церемония награждения двух моряков из Флота Его Величества за боевые заслуги.

«Подлодки американские, инструктора британские, а работали они с датчанами. И, как сейчас доносит молва, о том, что вот эти вот самые британские инструкторы получили за это ордена. И возникает справедливый вопрос - их что, за учебу дали? Я думаю, за успешно проведенную диверсионную операцию», - считает военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Интернет-ресурсы публикуют на своем портале схемы полетов американских вертолетов и самолетов в зоне подрывов газопроводов. Определены бортовые номера нескольких из них, и типы вертолетов - это сикорские MH-60, используемые силами подводных операций США, базирующиеся на универсальных десантных кораблях. Самолеты совершали облет той же зоны 13 сентября. Ну, а в ночь с 25 на 26 сентября, когда произошла катастрофа, информационным порталом Flightradar24, в зоне аварии был зафиксирован полет еще одного вертолета.

На причастность Вашингтона указывают даже его ближайшие союзники. Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который, кстати, дружит семьями с Байденом, опубликовал в своем Twitter такие слова: «Спасибо, США». Это подпись под фотографией с места аварии газопровода «Северный поток - 2». Что еще забавнее - пару дней спустя Сикорский твит удалил. И еще одно совпадение, связанное с Польшей - Варшава, ровно в день взрыва «Северных потоков» объявила об открытии собственного газопровода - из Норвегии в Польшу, через Данию.

Впрочем, помимо косвенных доказательств, у российских спецслужб есть и прямые - они будут позже представлены европейским исследователям, чтобы выявить настоящих виновников.

«Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта. Но, как вы знаете, Генпрокуратура ведет расследование. У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта», - заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Началось и международное расследование. К нему подключились сразу несколько стран. В первую очередь -Германия, как главный пострадавший. Турция, по косвенной информации, тоже участвует - если мир вступил в эпоху ударов по такой инфраструктуре, газопровод «Турецкий поток» также находится в зоне риска. Что же касается Европы и США, то они сразу же после взрывов в Балтийском море начали продвигать в информационном пространстве версию о том, что газопроводы взорвала сама Россия.

Да и сами европейцы, к таким обвинениям отнеслась весьма скептически. Опросы показывают, что, например, подавляющее большинство немцев считает, что за взрывы отвечает Вашингтон, а не Москва. А депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в соцсетях просто высмеял обвинения в адрес России.

«Россия все-таки странная страна. Их армия бомбит себя, когда захватывает атомную электростанцию. И сама разрушает собственный газопровод, вместо того чтобы просто перекрыть кран, как это делала уже несколько раз. Странно, не правда ли?», -написал французский депутат.

Простые европейцы уже постят картинки - и сравнивают произошедшее с 11 сентября - атакой самолетов на башни-близнецы в Нью-Йорке. Показательна и реакция тех стран, которые проводят независимую от Вашингтона политику. Они эту диверсию восприняли как прямую угрозу своей безопасности. Красноречивее всех выступил президент Сербии.

«Я вспотел, когда это услышал. Не знал, плакать мне или кричать, когда увидел, что произошло на "Северном потоке". Представьте только, что такое случится где-то в Черном море, или на территории Турции или Болгарии какая-то диверсия, и мы останемся без газа», - президент Сербии Александр Вучич.

Впрочем, сегодня любые проблемы европейского континента играют на руку США. Независимая Европа Америке попросту не нужна.



Что же касается Европы, то ее ведущие экономики по факту, стали сегодня заложницами США. Америка собирается снова стать великой, принеся в жертву все остальные страны. Мир оказывается втянут в военный конфликт, а Вашингтон под шумок собирает бегущие из Старого Света производственные и финансовые активы. А после - протянет руку помощи умирающей Европе в обмен на полный отказ от политического суверенитета. По сути - новый план Маршалла, но уже после третьей мировой войны. Западная пресса уже напрямую пишет о зависимости выживания европейской промышленности от милости США. Переезжайте – или умрете.

Есть ли выход из этой ситуации. Есть. Вполне возможно, что уже в ближайшее время, на основе имеющихся данных предварительного расследования «по факту акта международного терроризма», состоится встреча «в верхах», на которой европейскому сообществу будут представлены доказательства и названы имена тех, кто совершил это преступление. И тогда Европе и, в частности, Германии, против которой и был совершен этот теракт, придется принять решение - либо она будет самостоятельным лидером Евросоюза, либо европейское сообщество пойдет по нисходящей, теряя вся и все, скатываясь в нищету и хаос. Но на такое решение нужна сильная политическая воля. Найдется ли она у Европы - большой вопрос.