Армия Отмечены Орденом Мужества: в МО рассказали о новых героях спецоперации Бойцы проявляют высокий уровень подготовки, отвагу и решительность на передовой. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах военных российских Вооруженных сил. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень подготовки, демонстрируют отвагу и мужество в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. Ефрейтор Денис Петров, механик-водитель десантно-штурмовой роты © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Механик-водитель десантно-штурмовой роты ефрейтор Денис Петров оборонял подступы к населенному пункту, освобожденному от украинских радикалов. Расположившись в боевых порядках организованной обороны и умело совершая противоогневые маневры Петров в составе роты организовал выход боевой машины из-под удара противника и занятие выгодных позиций для ответного огня. В течение суток подразделение отразило несколько атак противника, уничтожив 15 националистов и три единицы военной техники. В результате одного из вражеских залпов боевая машина Петрова получила повреждение. Однако из боя ефрейтор не вышел и продолжил оборонять населенный пункт. Благодаря мужественным и самоотверженным действиям ефрейтора Петрова, экипаж боевой машины пехоты нанес значительный урон живой силе и технике противника, что позволило отстоять освобожденный населенный пункт. Старший сержант Иван Аксенов, механик-телефонист узла связи © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Механик-телефонист узла связи старший сержант Иван Аксенов организовывал бесперебойную связь в интересах командного пункта. Артиллерийские удары украинских националистов по местам расположения российских подразделений повредили часть техники войск связи. Понимая, что потеря связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил, Аксенов под непрекращающимся плотным огнем в составе экипажа выдвинулся к поврежденной аппаратуре и немедленно приступил к ее восстановлению. В зоне огня противника старший сержант обнаружил получившего тяжелые ранения офицера. Рискуя своей жизнью, Аксенов вытащил раненого из-под вражеского огня, перенес его в безопасное место и оказал неотложную медицинскую помощь, а затем продолжил восстанавливать поврежденную технику связи. Благодаря смелости, отваге и профессионализму старшего сержанта, поврежденная техника была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в бою и отразить атаку националистов. За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач старший сержант Аксенов награжден Орденом Мужества. Сержант Владимир Межуев © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ходе ожесточенных боев украинские националисты, терпя поражение и неся потери, отступали вглубь обороны. Покидая занимаемые ранее населенные пункты, радикалы минировали ведущие к ним пути, а также социально значимые объекты инфраструктуры. Сержант Владимир Межуев в составе головного дозора батальонно-тактической группы российских военнослужащих обеспечивал безопасное перемещение колонны. Продвигаясь по маршруту, Межуев обнаружил противотанковые мины, установленные на подступах к одному из населенных пунктов. Сержант уничтожил вражеские взрывные устройства, а затем позволил колонне продолжить движение. Своими решительными действиями и профессиональной подготовкой сержант Межуев позволил войскам оперативно продвинуться по маршруту и успешно выполнить боевые задачи. Младший сержант Григорий Старцев © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Младший сержант Григорий Старцев в составе подразделения Воздушно-десантных войск выполнял боевую задачу по взятию под контроль стратегически важного объекта, удерживаемого украинскими националистами. Продвигаясь в составе колонны автомобилей в район выполнения задачи, Старцев обнаружил группу украинских националистов, готовивших засаду, о чем немедленно доложил командованию. Российские десантники вступили в бой с противником. Старцев одним из первых открыл огонь по позициям врага. Грамотно используя условия местности, ведя прицельный огонь по боевикам, младший сержант уничтожил пять националистов. По итогам боя группа украинских боевиков была полностью ликвидирована. При этом потерь среди российских десантников допущено не было. Уничтожив группу, подразделение ВДВ атаковало радикалов в заданном районе и те, понеся потери, отступили. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика