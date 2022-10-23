Армия Армия Армия

Отмечены Орденом Мужества: в МО рассказали о новых героях спецоперации

00:00 23.10.2022
Бойцы проявляют высокий уровень подготовки, отвагу и решительность на передовой.
Отмечены Орденом Мужества: в МО рассказали о новых героях спецоперации
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах военных российских Вооруженных сил. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень подготовки, демонстрируют отвагу и мужество в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

Ефрейтор Денис Петров, механик-водитель десантно-штурмовой роты

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Механик-водитель десантно-штурмовой роты ефрейтор Денис Петров оборонял подступы к населенному пункту, освобожденному от украинских радикалов. Расположившись в боевых порядках организованной обороны и умело совершая противоогневые маневры Петров в составе роты организовал выход боевой машины из-под удара противника и занятие выгодных позиций для ответного огня. В течение суток подразделение отразило несколько атак противника, уничтожив 15 националистов и три единицы военной техники.

В результате одного из вражеских залпов боевая машина Петрова получила повреждение. Однако из боя ефрейтор не вышел и продолжил оборонять населенный пункт. Благодаря мужественным и самоотверженным действиям ефрейтора Петрова, экипаж боевой машины пехоты нанес значительный урон живой силе и технике противника, что позволило отстоять освобожденный населенный пункт.

Старший сержант Иван Аксенов, механик-телефонист узла связи

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Механик-телефонист узла связи старший сержант Иван Аксенов организовывал бесперебойную связь в интересах командного пункта. Артиллерийские удары украинских националистов по местам расположения российских подразделений повредили часть техники войск связи. Понимая, что потеря связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил, Аксенов под непрекращающимся плотным огнем в составе экипажа выдвинулся к поврежденной аппаратуре и немедленно приступил к ее восстановлению.

В зоне огня противника старший сержант обнаружил получившего тяжелые ранения офицера. Рискуя своей жизнью, Аксенов вытащил раненого из-под вражеского огня, перенес его в безопасное место и оказал неотложную медицинскую помощь, а затем продолжил восстанавливать поврежденную технику связи.

Благодаря смелости, отваге и профессионализму старшего сержанта, поврежденная техника была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в бою и отразить атаку националистов. За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач старший сержант Аксенов награжден Орденом Мужества.

Сержант Владимир Межуев

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В ходе ожесточенных боев украинские националисты, терпя поражение и неся потери, отступали вглубь обороны. Покидая занимаемые ранее населенные пункты, радикалы минировали ведущие к ним пути, а также социально значимые объекты инфраструктуры.

Сержант Владимир Межуев в составе головного дозора батальонно-тактической группы российских военнослужащих обеспечивал безопасное перемещение колонны. Продвигаясь по маршруту, Межуев обнаружил противотанковые мины, установленные на подступах к одному из населенных пунктов. Сержант уничтожил вражеские взрывные устройства, а затем позволил колонне продолжить движение.

Своими решительными действиями и профессиональной подготовкой сержант Межуев позволил войскам оперативно продвинуться по маршруту и успешно выполнить боевые задачи.

Младший сержант Григорий Старцев

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Младший сержант Григорий Старцев в составе подразделения Воздушно-десантных войск выполнял боевую задачу по взятию под контроль стратегически важного объекта, удерживаемого украинскими националистами.

Продвигаясь в составе колонны автомобилей в район выполнения задачи, Старцев обнаружил группу украинских националистов, готовивших засаду, о чем немедленно доложил командованию.

Российские десантники вступили в бой с противником. Старцев одним из первых открыл огонь по позициям врага. Грамотно используя условия местности, ведя прицельный огонь по боевикам, младший сержант уничтожил пять националистов.

По итогам боя группа украинских боевиков была полностью ликвидирована. При этом потерь среди российских десантников допущено не было. Уничтожив группу, подразделение ВДВ атаковало радикалов в заданном районе и те, понеся потери, отступили.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:34 Спорт
FIS продлила отстранение россиян от международных соревнований на сезон-2022/23
19:33 В стране и мире
Видео
Китайское предупреждение или рука помощи: что стоит за инцидентом с экс-лидером КНР Ху Цзиньтао
18:30 В стране и мире
Огненный шар: кадры ЧП на газовой ветке под Белгородом
16:28 В стране и мире
На Каховском водохранилище начали сбрасывать воду
16:40 В стране и мире
Миллионер с детьми и подругой находились на борту пропавшего у Коста-Рики самолета
Популярное
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.