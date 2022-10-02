В Белоруссии рассказали о договоре по объединенному рынку электроэнергии с Россией

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Россия и Белоруссия готовят документы для создания объединенного рынка электроэнергии. Проект договора о союзном рынке электрической энергии скоро будет представлен президентам двух стран. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Белоруссии Денис Морозов на белорусском телеканале СТВ.

«В настоящий момент полностью подготовлен договор о формировании союзного рынка электрической энергии. Этот договор прошел процедуры согласования между министерствами, проходит внутригосударственные процедуры, в ближайшее время будет представлен главам государств», - процитировало ТАСС выступление Морозова.

Представитель белорусского Минэнерго отметил, что договор нацелен на усиление энергобезопасности обеих стран.

«В целом наше взаимодействие в рамках Союзного государства защищает наших потребителей, Республику Беларусь, от всяких внешних воздействий с энергетической точки зрения», - подчеркнул замминистра.

По словам Морозова, есть перспективы и в создании союзного газового рынка, идет подготовка проекта договора, «и мы в этом направлении работаем».