На нефтебазе в Норильске произошел разлив дизельного топлива

Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет, отметили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

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Две тонны нефтепродуктов вылились на нефтебазе в Норильске при перекачке из железнодорожной цистерны. О происшествии сообщили в главке МЧС по Красноярскому краю.

«Норильск, Нефтебаза. При перекачке из железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродукта (дизельное топливо) в границах обвалования объемом 2 т. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет», - сообщили в МЧС.

Как отметили в ведомстве, для ликвидации разлива топлива использовался специальный абсорбент. На работах были задействованы 39 человек личного состава и четыре единицы специальной техники.