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Путин поздравил Токаева с 30-летием установления дипотношений

Ян Брацкий
20:34 22.10.2022
Президент России выразил надежду на развитие двусторонних отношений с Казахстаном на благо народов двух стран.
Путин поздравил Токаева с 30-летием установления дипотношений
© Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин направил телеграмму своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву по поводу 30-й годовщины установления дипломатически отношений между Россией и Казахстаном.

«За прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях», - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что две страны смогут совместными усилиями обеспечить дальнейшее развитие двусторонних отношений на благо народов России и Казахстана.

Ранее стало известно, что Украина внесла президента Казахстана в базу данных сайта «Миротворец»*. В списке врагов украинского государства он оказался за публичное отрицание «российской агрессии» в отношении Украины, говорится на странице. В базу «Миротворца»* попадают политики, журналисты, артисты и другие известные люди, кого активисты сайта сочтут неугодными или опасными для Украины. Администрация сайта неоднократно попадала в скандалы за публикацию личных данных, что противоречит международным правовым нормам, однако, несмотря на это, портал продолжает функционировать.

*«Миротворец», - сайт внесен в реестр нарушителей, Роскомнадзор ограничил доступ к нему. 

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