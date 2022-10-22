Обычная вместо частной: как родители учеников заплатили за учебу около 30 млн рублей

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Родители учеников московской частной языковой школы на улице Ивана Бабушкина заплатили за год обучения 620 тысяч рублей. Ждали элитных преподавателей, общения с носителями языка, подготовки к поступлению в лучшие вузы страны, а получили сухое сообщение в конце сентября.

«Школа финансово несостоятельна и закрывается 30-го сентября. Уведомили нас за день до закрытия. Сказали, что нам нужно было забрать все вещи», - сказала одна из родительниц Инна Ищенко.

Забрать вещи, но не деньги. По подсчетам родителей, все вместе они заплатили за обучение в 2022 году около 30 миллионов рублей. Начали искать владельца, но оказалось, что фамилия Ланцман в названии - просто франшиза, то есть родители учеников школы на Ивана Бабушкина платили за известное имя, а сам основатель сети частных школ никакого отношения к тому, что происходит в его так называемом филиале на улице Ивана Бабушкина, не имеет.

«По этому договору мы успешно сотрудничали в течение нескольких лет, но бизнес-модель начала хромать в начале этого года, последние платежи получили только в марте. И после этого договор был прекращен», - рассказал юрист, представитель Ильи Ланцмана Сергей Удалов.

Попасть на территорию скандально известного филиала школы сейчас невозможно. Все двери закрыты уже почти месяц. Но по факту это место школой никогда не было - ведь оно не имело на это образовательной лицензии и было оформлено на индивидуального предпринимателя, который предоставлял репетиторские услуги, а самих детей аттестовали в обычной общеобразовательной школе.

О том, что дети обучаются, ходят в репетиторский центр, а не школу, было прописано в договоре. Родители признаются: читали, в курсе. Но почему-то подвоха в этом никто не увидел.

«Я как-то думала, что просто так оформлено. Лицензия там, а вроде как учителя занимаются здесь. Что там еще Ланцман не фигурирует», - поделилась одна из пострадавших Мария Скрябкина.

Съемочная группа «Звезда» нашла владельца школы. Им оказалась московская предпринимательница Анастасия Пискарева. Занималась этим бизнесом вместе с мужем на протяжении пяти лет. Но по семейному делу сильно ударила эпидемия коронавируса в 2020 году.

«На данный момент ИП проходит процедуру банкротства. То есть арбитражный управляющий сейчас обрабатывает всю информацию по договорам с родителями. Считают все задолженности, будет реализовываться имущество, и как только оно будет реализовано, будет выплачиваться компенсация», - заявила владелица ИП Анастасия Пискарева.

Хватит ли имущества школы, чтобы рассчитаться со всеми, кому Пискарева осталась должна, - неясно. Родители, по крайней мере, в этом не уверены. Деньги придется возвращать через суд.

«За организацией стоит ИП, лицо, которое может оказаться фиктивным. Я не понимаю ,как без возбуждения уголовного дела. Лица завладели деньгами, насколько был умысел, мне неизвестно. Но люди собрали деньги, услуги не оказывали, а насколько собирались оказывать или нет, это должны выявить при проверке», - рассказал юрист Янис Юкша.

А на будущее эксперты советуют родителям - все же внимательно читать договор и обязательно проверять, есть ли у частной школы государственная лицензия. Впрочем, родители большей части учеников филиала на Ивана Бабушкина теперь уверены - их дети как раз в такой и учатся. Обычной. Общеобразовательной. Школе.