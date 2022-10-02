«Если не мы, то кто?»: как проходит частичная мобилизация и подготовка резервистов в России

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Частичная мобилизация - тема, которая без преувеличения волнует всю страну. Вопросам мобилизации было посвящено совещание президента с постоянными участниками Совета безопасности России. Ошибок быть не может - подчеркнул Владимир Путин. Глава государства потребовал исправить недочеты, если они были допущены в ходе кампании, и не допускать их впредь.

«По тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка, ну, например, имеются в виду многодетные отцы, люди, страдающие хроническими болезнями, или люди, например, вышедшие из призывного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно. Но если уже допущена ошибка, ее нужно исправить и вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего тому основания», - заявил президент РФ.

Для контроля, напоминает президент, в призывные комиссии включены прокуроры. Реагировать потребовал немедленно и на каждый сигнал о нарушениях прав граждан. Для родственников призванных из запаса Министерство обороны открыло горячую линию, позвонив на которую можно узнать о местонахождении резервиста.

Тел: +7 (800) 100-77-07; +7 (495) 498-43-54; +7 (495) 498-34-46

В столичных военкоматах заработали группы для рассмотрения жалоб граждан и горячая линия, сообщил Сергей Собянин.

Тел: +7 (495) 777-77-77 и 122

В результате таких проверок в Белгородской области домой вернули больше ста призывников, которых мобилизовали по ошибке. За нарушения в ходе мобилизации уже отправлен в отставку военком Магаданской области. А глава Дагестана Сергей Меликов жестко раскритиковал действия военкомата в Дербенте. Где по улицам города разъезжал автомобиль и призывал явиться в военкомат «всех граждан мужского пола».



Федеральная антимонопольная служба проверяет желающих нажиться на мобилизации. В Армии, конечно, все дадут. Но многие резервисты уезжая на боевую учебу предпочитают купить личные вещи - термобелье, носки, берцы, перчатки - самостоятельно, чтобы чувствовать себя комфортно. Из-за ажиотажа в некоторых военторгах цены на армейскую экипировку резко взлетели. Ситуацию уже взяли на контроль генпрокуратура и антимонопольная служба. С каждым магазином разбираются отдельно.

Обеспечение резервистов всем необходимым и их подготовку инспектирует лично Министр обороны. Во вторник Сергей Шойгу прибыл на подмосковный полигон «Алабино». Пообщался с призванными из запаса, наблюдал за ходом занятий по медицинской подготовке.

А в субботу Сергей Шойгу проверил как готовят мобилизованных на базе подмосковного парка «Патриот».

Министр обороны ответил и на вопросы журналистов. Глава военного ведомства, заявил, женщин в рамках частичной мобилизации призывать не планируют. Смогут закончить обучение и студенты коммерческих вузов. Соответствующее дополнение к указу президента подготовили в Минобороны.

«Вы знаете, что в соответствии с указом Президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют. Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Они не будут призываться по мобилизации. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ и сегодня же это будет внесено», - заявил Сергей Шойгу.

Подготовку резервистов на учебном полигоне ВДВ в Рязанской области проинспектировал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Экипировке Минобороны уделяет сейчас особое внимание. Мобилизованные получают такие же комплекты формы что и контрактники. Почти 30 различных предметов - от термобелья до фонарика.

Занятия по тактической и огневой подготовке резервистов идут по всей стране. Снарядов и патронов не жалеют. В руках у призванных из запаса боевое оружие. Все действия должны быть доведены до автоматизма.

Резервистов здесь не учат заново. Инструкторы помогают вчерашним бухгалтерам, менеджерам, официантам восстановить навыки, которые они получили еще во время срочной службы. От стрельбы из танков до минно-взрывного дела от химзащиты до оказания первой медицинской помощи. Подготовка длится чуть меньше месяца. Тех, кто прошел хорошую армейскую школу еще во время срочной службы видно сразу.

«Меня обучают снаряжаться загружать патроны парни хорошо учат профессионалы вот тренируемся учимся», - рассказывает резервист Алексей Ногаль.

Истории мобилизации у всех похожи. Получил повестку, пришел в военкомат, отравился сюда. Здесь нет сомневающихся. Разный социальный статус там, на гражданке, а здесь на всех одна цель и одна идея.

Учат резервистов и новым премудростям военного дела. Опыт, приобретенный нашими военными в Сирии и в ходе специальной военной операции внес свои коррективы. Призванные по мобилизации постигают тонкости ведения боя как на открытой местности, так и в условиях города.

Стрельба из автомата Калашникова - то что нужно вспомнить в первую очередь бойцам, пребывавшим в запасе. На этой позиции резервисты отрабатывают один из важнейших элементов – стрельба из-за укрытия. Бой в городской застройке - то, что однозначно пригодится.

Помимо стрельбы особое внимание - работе с квадрокоптерами. Боевые дроны уже изменили облик войны и каждый на поле боя должен уметь ими управлять.

Прежде чем встать в строй, нужно освоить оружие и технику, которые недавно появились в российской армии. А потому Управление беспилотниками тоже часть боевой подготовки. Над полигоном то и дело взлетают дроны.

Инструкторы говорят - лучшие операторы беспилотных летательных аппаратов получаются из вчерашних геймеров. За плечами у Олега не одно виртуальное сражение, теперь эти навыки пригодятся в реальной жизни.

Ну а пока на полигонах кипит работа, новые резервисты и добровольцы спешат в военкоматы по всей России. Дмитрий отлично знает, что такое горячая точка. Ветеран боевых действий в Чечне, служил в ВДВ. Спустя почти 20 лет вновь надел военную форму.

«Добровольно явился, не дожидаясь повестки, явился сюда, на сборный пункт, чтобы отбыть туда защищать нашу Родину, помогать нашим братским народам. Девиз ВДВ: "никто кроме нас - если не мы, то кто?"», - рассказал ветеран Чеченской войны Дмитрий.

Жители российского Донбасса очень ждут, когда на их защиту придут наши воины - они уверены, что с ними в регион придет и долгожданный мир.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов