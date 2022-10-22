Армия Шойгу поздравил военных финансистов с профессиональным праздником Министр обороны пожелал специалистам и ветеранам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя России. © Фото: MOD Russia, Global Look Press Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных финансистов и ветеранов с Днем создания финансовых органов Вооруженных сил РФ. Глава МО отметил, что сотрудников службы неизменно отличают профессионализм, ответственность и исполнительность. Специалисты финансово-экономической службы, отметил Шойгу, более ста лет играют ключевую роль в своевременном обеспечении повседневной жизни войск, поддержании их боеготовности. «Профессионализм, ответственность, исполнительность — качества, неизменно отличающие сотрудников службы. Опираясь на опыт предшественников, постоянно совершенствуя методы работы, военные финансисты образцово выполняют все поставленные задачи, уделяют особое внимание социальной поддержке военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей», — подчеркнул министр. Шойгу пожелал специалистам и ветеранам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя России. День создания финансовых органов Вооруженных сил России отмечается 22 октября. В этот день в 1918 году был подписан Приказ Революционного Военного Совета Советской Республики об учреждении в структуре Вооруженных сил Финансового отдела. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика