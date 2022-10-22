Языки пламени и рокот: как проходил пуск ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

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С засекреченными спутниками Минобороны России в космосе установлена связь. В эти минуты на Земле специалисты принимают телеметрию. На орбиту спутники доставила ракета-носитель «Союз-2.1в». В ночь на 22 октября она стартовала с военного космодрома Плесецк в Архангельской области. Таким запускам всегда предшествует колоссальная работа сотен специалистов

Ровно в 22:55 ракета-носитель отрывается от стартового стола и взмывает в небо. На площадке к этому моменту никого. Пуск! Языки пламени! Рокот! «Союз» уверенно набирает скорость и вот уже скрывается за облаками. Ракету толкают вверх маршевые двигатели первой ступени.

Через три минуты после старта «Союз» взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления. Ракета доставит на орбиту полезную нагрузку - спутники в интересах Минобороны России. В расчетное время космический аппарат выходит на целевую орбиту, и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС РФ. Операция выполнена по плану, все прошло в штатном режиме.

«Уникальность ракеты-носителя данного типа заключается в том, что ракета предназначена для вывода полезной нагрузки на круговые орбиты и для выполнения задач по предназначению космическими аппаратами различного назначения», - заявил начальник космодрома Плесецк Николай Башляев.

Спустя час на плацу космодрома выстроились те, кто участвовал в запуске ракеты-носителя. Поздравления и крепкие рукопожатия от начальника космодрома и командующего Космическими войсками.

«Пусть всегда так проходит ваша работа! Чисто по-человечески "спасибо вам"», - сказал командующий Космическими войсками ВКС РФ Александр Головко.

Лейтенант Дмитрий Глазков пошел по стопам отца и дедушки и продолжил офицерскую династию. В 2022 году он окончил Военно-космическую академию, пришел служить на космодром, и это уже его второй пуск за этот месяц.

«Эмоции непередаваемые, очень горжусь… испытываю полный восторг. Всегда смотрел на своего отца и хотел стать военнослужащим», - поделился инженер отделения испытания регламента космодрома Плесецк Дмитрий Глазков.

За успешным пуском - труд сотен человек. Семьдесят восемь специалистов - промышленников, и 347 - военные Воздушно-космических сил России. Работа на стартовой площадке начинается за несколько дней. По традиции утром ракету-носитель выкатывают из монтажно-испытательного корпуса.

Локомотив везет ракету к стартовому столу. Двигается со скоростью человеческого шага. Его сопровождает боевой расчет. Затем ответственный этап - установка, который занимает несколько часов. Специалисты выполняют все процессы с ювелирной точностью. Один из них называется вертикализация. Когда из горизонтального положения ракету переводят в вертикальное. И уже потом устанавливают на стартовый стол.

Спутники выведены на орбиту! Как сообщает Минобороны России, с ними поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Это уже девятый пуск «Союза-2.1в». А несколько дней назад с этого космодрома стартовала аналогичная легкая ракета «Ангара». Причем работающая также на экологически чистом топливе - нафтиле.