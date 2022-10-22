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Уничтожить вражеские дроны: в МО рассказали о новых подвигах российских военных

00:00 22.10.2022
Бойцы демонстрируют решительность и профессионализм в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.
Уничтожить вражеские дроны: в МО рассказали о новых подвигах российских военных
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень подготовки, демонстрируют решительность в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

Капитан Александр Хилько

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Капитан Александр Хилько вместе со своими подчиненными освобождал один из населенных пунктов от подразделений вооруженных националистов. На подступах к населенному пункту Хилько обнаружил опорный пункт украинских радикалов и две долговременные огневые точки с минометными расчетами. Оценив ситуацию, капитан организовал ведение огня с учетом условий местности, а затем вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов.

Несмотря на превосходящие силы противника, капитан Хилько вместе с подчиненными уничтожил вражеские доты и до 12 боевиков. Опорный пункт боевиков также был ликвидирован.

Старший лейтенант Сергей Скворцов

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Расчет зенитного ракетного комплекса под командованием старшего лейтенанта Сергея Скворцова поражал воздушные объекты националистов.

Во время попытки контрнаступления украинских боевиков четыре беспилотных летательных аппарата оказались в зоне ответственности расчета Скворцова. Старший лейтенант грамотно поставил задачи подчиненным и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей. В результате точных ударов расчета Скворцова были ликвидированы три разведывательных БПЛА националистов и один ударный, а также нанесен значительный урон живой силе противника.

Мужественные и самоотверженные действия расчета старшего лейтенанта Скворцова создали условия для дальнейшего продвижения российских войск в подконтрольные националистами районы.

Прапорщик Владимир Макаров

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Прапорщик Владимир Макаров выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах пункта управления группировки российских Вооруженных сил.

Стремясь лишить российские войска управления, националисты атаковали командный пункт, активно используя артиллерию и минометы. Вражеский артиллерийский залп повредил линии связи, что привело к потери связи между пунктом управления и подчиненными подразделениями.

Понимая, что потеря связи лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Макаров вместе с подчиненными, несмотря на непрекращающийся плотный огонь националистов, выдвинулся к поврежденным линиям связи и приступил к их восстановлению.

Благодаря отваге и профессионализму прапорщика Макарова, оборванные линии связи были оперативно восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в бою и отразить атаку националистов.

Младший сержант Никита Дулмажапов

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Младший сержант Никита Дулмажапов, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений, ведущих наступление на позиции украинских боевиков.

В ходе боев с вооруженными националистами, Дулмажапов, находясь под артиллерийским обстрелом, точным огнем уничтожил самоходно-артиллерийскую установку противника, две единицы автомобильной техники и до 30 националистов.

Смелые и самоотверженные действия младшего сержанта Дулмажапова нанесли существенный урон вооруженным формированиям боевиков, что позволило развить наступление российским войскам и вытеснить врага с занимаемых позиций.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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