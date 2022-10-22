Уничтожить вражеские дроны: в МО рассказали о новых подвигах российских военных
Бойцы демонстрируют решительность и профессионализм в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень подготовки, демонстрируют решительность в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.
Капитан Александр Хилько