Уничтожить вражеские дроны: в МО рассказали о новых подвигах российских военных

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Капитан Александр Хилько вместе со своими подчиненными освобождал один из населенных пунктов от подразделений вооруженных националистов. На подступах к населенному пункту Хилько обнаружил опорный пункт украинских радикалов и две долговременные огневые точки с минометными расчетами. Оценив ситуацию, капитан организовал ведение огня с учетом условий местности, а затем вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов.

Несмотря на превосходящие силы противника, капитан Хилько вместе с подчиненными уничтожил вражеские доты и до 12 боевиков. Опорный пункт боевиков также был ликвидирован.

Старший лейтенант Сергей Скворцов