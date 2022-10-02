В стране и мире Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожья Ирина Елагина Украина лишила жителей Запорожья возможности перейти в освобожденную часть региона. © Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress Читайте нас на: Украина прекратила пропуск жителей Запорожья в освобожденную часть региона через КПП в зоне конфликта. О заблокированных пунктах пропуска сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и угрозам», - процитировало РИА Новости представителя региональной администрации. По данным Рогова, тысячи человек намерены выехать в Россию с территории, подконтрольной киевской власти. Ранее стало известно, что ВСУ накрыли огнем артиллерии колонну машин с мирным населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, погибли 30 человек, пострадали по меньшей мере 88. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика