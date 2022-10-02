На пороге ядерного бомбоубежища: как Запад манипулирует темой конфликта на Украине

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Реакция коллективного Запада на вхождение республик Донбасса и освобожденных областей в состав Российской Федерации была предсказуемой. Стадия отрицания результатов референдума сменилась стадией гнева. А за гневом пришел и ответ.

НАТО уже давно стягивает войска к границе с Украиной. Постоянные военные учения в Польше и Прибалтике только подтверждают готовность, если не желание НАТО вступить в вооруженный конфликт де-факто. А информация о том, что Соединенные Штаты Америки готовятся создать в Германии штаб который будет координировать военную помощь Украине фактически означает, что американцы планируют возглавить Генштаб ВСУ. При этом Вашингтон отводит своим европейским партнерам роль живого щита с удобной логистикой. И постоянно упрекает в чересчур малой помощи своей военной машине.

«Сейчас США и Британия оказывают 75 процентов всей помощи Украине. Включая оружие, боеприпасы и экономическую помощь. Всем остальным странам надо бы поднапрячься. Особенно Франция и Германия могли бы делать намного больше того, что они делают сейчас», - рассказал генерал США в отставке Джон Кин.

Сам Вашингтон уже не скрывает своих интересов не в разрешении конфликта, а именно в поражении России. То, что вводимые из раза в раз все новые и новые санкции не имеют смысла наши противники уже поняли. И теперь, Соединенные Штаты, как лидер и основатель антироссийской коалиции откровенно заявляют о собственном военном вмешательстве.

«Действия Владимира Путина безрассудны. Мы будем продолжать держать курс на военную помощь Украине. Мы продолжаем поставлять технику и боеприпасы, а также необходимые ресурсы чтобы помочь Украине в восстановлении контроля над своей территорией путём укрепления ее позиций в военном отношении», - заявил президент США Джо Байден.

И речь идет даже не о позициях киевского режима, а о позициях его хозяев. Раскачка, дестабилизация и последующая эскалация конфликта - излюбленная тактика Соединенных Штатов. И никакие уставы и правовые нормы не в силах помешать рвущемуся к мировому господству Вашингтону.

«Линия на подрыв международного права и слом сформированной годами системы международной стабильности осуществляется Западом давно и целенаправленно. Эти действия сопровождаются наращиванием военного потенциала, демонстративными акциями по проецированию и применению военной силы. Прямым следствием безрассудной политики Вашингтона, Лондона и их союзников стали кровавые авантюры на Балканах, в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и на Украине, которые унесли жизни сотен тысяч людей», - заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Но интересуют ли Вашингтон жизни людей? На спасение собственных граждан, пострадавших от урагана Иен, кабинет Байдена выделит полтора миллиарда долларов. А новый пакет военной помощи Украине обойдется Америке более, чем в 12 миллиардов. Сухие цифры не оставляют сомнений. Вашингтон и НАТО участвуют в войне. В войне за территории, которые уже считают своими.

«Америка полностью готова вместе со своими союзниками по НАТО защищать с оружием каждый дюйм своей территории. Каждый дюйм. Мистер Путин, не поймите меня неправильно, каждый дюйм!», - заявил Джо Байден.

Именно подобные заявления вселили в лидера киевского режима уверенность в своей безнаказанности. В течении восьми прошедших лет слова о поддержке позволяли Украине не прекращать обстрелы жителей Донбасса. Но 30 сентября полностью изменило ситуацию. И вот Зеленский, едва дождавшись подписания соглашения о вступлении освобожденных республик в состав России, выступает с собственным заявлением. На улице, в окружении двух суровых мужчин на журнальном столике, все в той же кофте цвет хаки, Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО. Он считает Украину членом альянса и теперь требует у него официально задокументировать свои фантазии.



После этого заранее анонсированное заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга стали ждать с удвоенным интересом и трепетом. Все это выглядело, как хорошо спланированный шаг. Россия принимает в состав республики, а Зеленский подает заявление о скорейшем вступлении в НАТО и Украина вступает в альянс. Разыграно, как по нотам. В самом деле, не мог же он так глупо подставить своих хозяев, действуя без координации с ними? Выходит, что мог. И выступление генсека Столтенберга анонсированное, как судьбоносное, обернулось беспрецедентным позором.

«НАТО не является стороной нынешнего конфликта. Решение по поводу членства должно быть принято всеми 30-ю членами НАТО, и эти решения принимаются путем консенсуса. Сейчас мы сосредоточены на предоставлении Украине и на том, чтобы не допустить эскалации конфликта с Москвой», - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Очевидно, поступок Зеленского был экспромтом, обернувшимся мощнейшими репутационными потерями для его западных хозяев. И вот уже глава европейской дипломатии Жозеп Борель, почти сразу же за генсеком НАТО заявляет, что Стремление Украины присоединиться к НАТО не является главным вопросом в настоящий момент. В попытке сохранить мину при плохой игре представитель Зеленского, Михаил Подоляк вынужден оправдываться. Украина, по его словам, победит и без вступления.

И Запад готов помочь Украине в скорейшей победе. Но только в своих лучших традициях, не взирая на количество потерь и возможные последствия. В своей речи на Генеральной ассамблее ООН Джо Байден голословно заявил, что якобы именно Россия угрожает ядерным оружием, фактически допустив возможность его использования. И послушные СМИ моментально подхватили эту мысль.

«Только сегодня президент Путин выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы. Это безрассудное пренебрежение обязанностями режима нераспространения ядерного оружия!», - заявил американский президент на Генассамблее ООН.

Запад так крепко поверил в собственную ложь о якобы «российской агрессии», что погрузился в пучину ожидания ядерного удара. Британская пресса моментально опубликовала карту возможных целей на территории Британии, по которым может быть нанесен удар. А управление по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка выпустило официальный учебный ролик о действиях граждан в случае ядерного удара.

Не отстает и Франция. Рассказывая о российской ядерной угрозе, французский телеканал разобрал тактико-технические характеристики мини-бомбы из популярной компьютерной игры, рассказывая о наличии у России этого страшного оружия.



Была даже обнародована апокалипсическая симуляция мировых потерь в случае ядерной войны. Согласно этому плану за первый день, после обмена ракетными ударами, общее число жертв превысит 170 миллионов человек. А спустя год мир погрузится в ядерную зиму. К этому моменту потери составят более полумиллиарда человек. И похоже, что Запад заинтересован именно в этом исходе. Как иначе объяснить, что после всех этих заявлений под управлением и при поддержке Пентагона киевский режим уже ведет работы по созданию так называемой «грязной» бомбы. И даже известны возможные площадки для разработки. Это Институт ядерных исследований НАН Украины в Киеве, Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции.

Не мы развязали это противостояние. Но у нас есть, чем ответить. 28-ого сентября Тихоокеанский флот пополнился сразу двумя атомными подводными крейсерами. Подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» прибыли в пункт постоянной дислокации. Баллистическая ракета «Булава» и крылатый «Калибр» теперь дополнительный аргумент в возможном ядерном споре.

Запад уже загнал себя в продуктовый, экономический и энергетический кризисы в попытках нанести ущерб России. А теперь своими же усилиями он оказался на пороге ядерного бомбоубежища, куда он вот-вот попадет, продолжая подкармливать киевский режим и вручая ядерную бомбу в такие руки.