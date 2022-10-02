Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ из-за вхождения новых регионов в РФ
По данным DPA, Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за референдумов.
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По данным СМИ, российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за принятия в состав РФ четырех новых регионов. О вызове российского дипломата сообщило агентство DPA.
«Посла ожидают в самое ближайшее время», - процитировало РИА Новости сообщение агентства.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов 30 сентября в Москве подписали договоры о принятии регионов в состав России и создании новых субъектов РФ.