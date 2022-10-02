В стране и мире Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ из-за вхождения новых регионов в РФ Ирина Елагина По данным DPA, Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за референдумов. © Фото: Christophe Gateau dpa Globallookpress Читайте нас на: По данным СМИ, российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за принятия в состав РФ четырех новых регионов. О вызове российского дипломата сообщило агентство DPA. «Посла ожидают в самое ближайшее время», - процитировало РИА Новости сообщение агентства. Напомним, что президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов 30 сентября в Москве подписали договоры о принятии регионов в состав России и создании новых субъектов РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика