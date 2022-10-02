Отразить нападение: под Мурманском прошли учения морских инженеров Северного флота
Отразить нападение диверсантов, обезвредить опасный участок и навести переправу - со всем этим справится морская инженерная служба Северного флота РФ. В Мурманской области прошли тактико-специальные учения, на которых военнослужащие отработали самые сложные сценарии.
Так, колонна инженерной техники попадает в «засаду», которую по легенде устроила диверсионная группа. «Атакует» внезапно, не жалея боеприпасов, но морские инженеры реагируют настолько же молниеносно: блокируют противника встречным боем и обеспечивают колонне безопасный отход.
Саперы всегда идут первыми. Разминируют поля, обезвреживают опасные находки. И, хотя это учебный эпизод, условия максимально реалистичные. Именно такие тактико-специальные занятия не дают потерять сноровку.
Далее инженеры с помощью тяжелого механизированного моста наводят мостовую переправу. Действуют четко, слаженно и очень быстро, буквально две минуты - и дорога открыта. Конструкция устойчивая, крепкая, двухпролетная, выдержит любую броню.
Теперь в дело вступают ИМР - инженерные машины разграждения, которые расчищают колонный путь, разгребают завалы и в прямом смысле ровняют с землей любые препятствия. Будь это не учения, а реальные боевые действия, войска уже смогли бы начать наступление.
«Утесы» подлетают с места от каждой пулеметной очереди. Стреляют бойцы из автоматов Калашникова и ручных противотанковых гранатометов без единого промаха. Это - результат постоянных тренировок, интенсивность которых в ближайшее время точно не уменьшится.