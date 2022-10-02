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Отразить нападение: под Мурманском прошли учения морских инженеров Северного флота

Егор Левин
Елена Сивонен
18:55 02.10.2022
Стреляют бойцы без единого промаха, и это - результат постоянных тренировок, интенсивность которых в ближайшее время точно не уменьшится.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Отразить нападение диверсантов, обезвредить опасный участок и навести переправу - со всем этим справится морская инженерная служба Северного флота РФ. В Мурманской области прошли тактико-специальные учения, на которых военнослужащие отработали самые сложные сценарии.

Так, колонна инженерной техники попадает в «засаду», которую по легенде устроила диверсионная группа. «Атакует» внезапно, не жалея боеприпасов, но морские инженеры реагируют настолько же молниеносно: блокируют противника встречным боем и обеспечивают колонне безопасный отход.

Саперы всегда идут первыми. Разминируют поля, обезвреживают опасные находки. И, хотя это учебный эпизод, условия максимально реалистичные. Именно такие тактико-специальные занятия не дают потерять сноровку.

Далее инженеры с помощью тяжелого механизированного моста наводят мостовую переправу. Действуют четко, слаженно и очень быстро, буквально две минуты - и дорога открыта. Конструкция устойчивая, крепкая, двухпролетная, выдержит любую броню.

Теперь в дело вступают ИМР - инженерные машины разграждения, которые расчищают колонный путь, разгребают завалы и в прямом смысле ровняют с землей любые препятствия. Будь это не учения, а реальные боевые действия, войска уже смогли бы начать наступление.

«Утесы» подлетают с места от каждой пулеметной очереди. Стреляют бойцы из автоматов Калашникова и ручных противотанковых гранатометов без единого промаха. Это - результат постоянных тренировок, интенсивность которых в ближайшее время точно не уменьшится.

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