Отвлечь диверсантов боем: новые отважные поступки участников спецоперации на Украине

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Ефрейтор Давид Церенов в составе артиллерийской батареи, расположенной на замаскированных позициях, готовился к ведению огня по вскрытым разведкой позициям противника. Беспрерывно наблюдая за местностью и внося данные для ведения огня, Церенов обнаружил в небе беспилотный летательный аппарат, который идентифицировал как вражеский.
Осознавая опасность нахождения на прежнем месте и ожидая артиллерийский обстрел позиций в любую минуту, ефрейтор доложил командованию об обнаружении БПЛА, после чего артиллеристы начали организованный отход с занимаемых позиций на запасные.
Одна из самоходных артиллерийских установок заглохла, Церенов находился рядом и бросился на помощь товарищам. В этот момент по позициям, ранее занимаемым артиллеристами, начался обстрел из минометов, в результате чего, один из членов экипажа получил осколочное ранение. Ефрейтор оказал первую помощь товарищу и вынес его в укрытие. Под непрекращающимся обстрелом, он и вернулся помог экипажу запустить двигатель, а затем выдвинулся на заранее подготовленные позиции.
Благодаря грамотным действиям ефрейтора Церенова артиллерийские установки вовремя сменили огневые позиции и подавили минометные батареи противника.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.