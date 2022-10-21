Армия Отвлечь диверсантов боем: новые отважные поступки участников спецоперации на Украине На поле боя военнослужащие демонстрируют профессионализм и гибкость мышления. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. На передовой бойцы проявляют самоотверженность и верность долгу, демонстрируют профессионализм и гибкость мышления. Старший прапорщик Андрей Ханыков, старшина роты связи © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Колонна под командованием старшего прапорщика Андрея Ханыкова получала боеприпасы, когда попала под массированный артиллерийский обстрел противника из реактивных систем залпового огня. Хорошо знающий местность Ханыков оперативно оценил обстановку и отдал команду «По машинам», а затем лично возглавил колонну. Маневрируя и используя складки местности, старший прапорщик вывел колонну из под обстрела, сохранив боеприпасы и жизни личного состава. После артиллерийского налета, соблюдая маскировку, колонна выдвинулась на запасной командный пункт подразделения и оперативно доставила боеприпасы, что позволило отразить начавшееся после артиллерийского налета наступление противника. Гвардии прапорщик Халид Расулов, командир взвода обеспечения реактивного артиллерийского дивизиона © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Гвардии прапорщик Халид Расулов занимался охраной стартовых позиций реактивного дивизиона. Во время наблюдения один из подчиненных Расулова обнаружил скрытно передвигающуюся диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника и незамедлительно доложил об этом. Оценив обстановку, Расулов решил оперативно сменить позицию реактивного дивизиона. Завязав бой с диверсантами, гвардии прапорщик не позволил им выдать точные координаты российских реактивных систем залпового огня. Дивизион оперативно выдвинулся в запасной район, а взвод обеспечения, оторвавшись от ДРГ, занял оборону вокруг стартовых позиций. Быстрые и решительные действия гвардии прапорщика Расулова позволили выполнить задачи дивизиону и не допустить потери техники и личного состава подразделения. Ефрейтор Иван Шведов, механик-радиотелефонист взвода управления начальника артиллерии © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Обеспечивая связь дивизии, ведущей маневренный бой за один из населенных пунктов, ефрейтор Иван Шведов обнаружил нарушение радиосети из-за повреждения ретранслятора. Несмотря на массированный минометный обстрел и активные наступательные действия противника, Шведов выдвинулся к поврежденному оборудованию, выявил причину неисправности и восстановил связь. После этого ефрейтор немедленно вступил в бой с наступающим противником. В ходе боя он лично уничтожил четырех украинских радикалов и оказал медицинскую помощь трем раненным товарищам. Грамотная оценка обстановки, неординарные технические решения, личное мужество и самоотверженность ефрейтора Шведова позволили избежать потерь и выполнить поставленную задачу. Ефрейтор Давид Церенов, старший наводчик самоходно-артиллерийской батареи © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Ефрейтор Давид Церенов в составе артиллерийской батареи, расположенной на замаскированных позициях, готовился к ведению огня по вскрытым разведкой позициям противника. Беспрерывно наблюдая за местностью и внося данные для ведения огня, Церенов обнаружил в небе беспилотный летательный аппарат, который идентифицировал как вражеский. Осознавая опасность нахождения на прежнем месте и ожидая артиллерийский обстрел позиций в любую минуту, ефрейтор доложил командованию об обнаружении БПЛА, после чего артиллеристы начали организованный отход с занимаемых позиций на запасные. Одна из самоходных артиллерийских установок заглохла, Церенов находился рядом и бросился на помощь товарищам. В этот момент по позициям, ранее занимаемым артиллеристами, начался обстрел из минометов, в результате чего, один из членов экипажа получил осколочное ранение. Ефрейтор оказал первую помощь товарищу и вынес его в укрытие. Под непрекращающимся обстрелом, он и вернулся помог экипажу запустить двигатель, а затем выдвинулся на заранее подготовленные позиции. Благодаря грамотным действиям ефрейтора Церенова артиллерийские установки вовремя сменили огневые позиции и подавили минометные батареи противника. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика