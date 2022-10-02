Путин назначил Клишаса и Крашенинникова представителями при рассмотрении законов о новых субъектах РФ

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Два представителя законодательной власти: сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников уполномочены представителять президента РФ Владимира Путина в палатах Федерального собрания РФ при рассмотрении законопроектов об образовании новых субъектов России. Путин подписал распоряжение о назначении 2 октября.

«Назначить председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Клишаса Андрея Геннадьевича и председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Крашенинникова Павла Владимировича официальными представителями Президента Российской Федерации в палатах Федерального собрания РФ при рассмотрении проектов федеральных конституционных законов о вступлении новых регионов в состав РФ», — сообщается в документе на официальном сайте правовой информации РФ.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроекты о принятии четырех регионов в состав России и образовании новых субъектов Федерации 3-4 октября. Напомним, что по итогам референдумов подписаны договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав России.