КС РФ: во главе Херсонской области и Запорожья будут губернаторы
Руководители ДНР и ЛНР будут называть главами республик, а Запорожской и Херсонской областей - губернаторами. Конституционный суд РФ признал легитимность договоров о принятии четырех регионов в состав России и определил структуру органов власти новых субъектов Федерации.
«2 октября 2022 года Конституционный Суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», - отмечено в публикации на сайте суда.
Конституционный суд постановил, что руководители Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, а руководители ДНР и ЛНР — главами республик. Предполагается, что президент России Владимир Путин назначит врио глав новых регионов в течение десяти дней со дня их принятия в состав страны.
В постановлениях КС РФ отмечено, что договоры о вхождении в состав России гарантируют право на сохранение родного языка.
«Государственным языком Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики является русский язык, а Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории ДНР и ЛНР, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития», - говорится в тексте документа.
Кроме того, постановление КС РФ определило, что выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут в единый день голосования в сентябре 2023 года.