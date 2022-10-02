КС РФ: во главе Херсонской области и Запорожья будут губернаторы

КС РФ признал законными договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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Руководители ДНР и ЛНР будут называть главами республик, а Запорожской и Херсонской областей - губернаторами. Конституционный суд РФ признал легитимность договоров о принятии четырех регионов в состав России и определил структуру органов власти новых субъектов Федерации.

«2 октября 2022 года Конституционный Суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», - отмечено в публикации на сайте суда.

Конституционный суд постановил, что руководители Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, а руководители ДНР и ЛНР — главами республик. Предполагается, что президент России Владимир Путин назначит врио глав новых регионов в течение десяти дней со дня их принятия в состав страны.

В постановлениях КС РФ отмечено, что договоры о вхождении в состав России гарантируют право на сохранение родного языка.

«Государственным языком Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики является русский язык, а Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории ДНР и ЛНР, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития», - говорится в тексте документа.

Кроме того, постановление КС РФ определило, что выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут в единый день голосования в сентябре 2023 года.