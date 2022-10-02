Группа «Любэ» дала концерт для мобилизованных бойцов в Омске
Группа «Любэ» выступила с концертом перед военнослужащими Центрального военного округа, призванными в рамках объявленной президентом РФ частичной мобилизации, которые проходят в эти дни усиленную подготовку и боевое слаживание на территории 242 учебного центра ВДВ, Омского автобронетанкового инженерного института, а также перед бойцами Управления Росгвардии Омской области и представителями ветеранских организаций.
Территорию 14-го военного городка посетили полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Омской области Александр Бурков.
«Мир сегодня стремительно меняется. Вы вынуждены оставить свои дома, семьи, близких людей, взять в руки оружие, и в очередной раз защитить нашу Родину. Вчера произошли исторические события - в родную гавань вернулись наши братья. Я желаю всем вам вернуться здоровыми, сильными победителями!», - сказал полпред Анатолий Серышев.
Официальные лица побывали в армейском палаточном лагере, где дислоцируются отряды резервистов, проверили лично условия пребывания бойцов. Вместе с мобилизованными приняли участие в митинге-концерте.
«Правительство Омской области делало и делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки создать более комфортные условия жизни здесь, в лагере. Я уверен, что каждый сибиряк с честью и достоинством выполнит поставленную Верховным главнокомандующим задачу. Я желаю вам солдатского счастья и удачи, и чтобы каждый из вас вернулся домой живым и здоровым. С Богом!», - обратился к бойцам Губернатор Александр Бурков.
Глава Республики Хакасия от лица всех жителей России пожелал бойцам вернуться с победой, здоровыми и невредимыми.
«Мы живем в переломный, сложный исторический период, но он, действительно, важен для нашей страны. Поэтому желаю вам от лица жителей Хакасии, от лица жителей нашей страны воинской удачи» - сказал Валентин Коновалов.
Свою поддержку выразил мобилизованным и мастер спорта международного класса по армейскому рукопашному бою, основатель авторской школы боевых искусств «Шторм» Александр Шлеменко.
«В это сложное время хочу пожелать вам силы духа, и чтобы все вернулись домой здоровыми», - отметил он.
Для участников патриотической акции была организована работа полевой кухни и установлен большой видеоэкран с трансляцией мероприятия.