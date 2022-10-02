В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Группа «Любэ» дала концерт для мобилизованных бойцов в Омске

Алексей Баранов
14:25 02.10.2022
Торжественное мероприятие, посвященное вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, прошло в 14-м военном городке.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Читайте нас на:

Группа «Любэ» выступила с концертом перед военнослужащими Центрального военного округа, призванными в рамках объявленной президентом РФ частичной мобилизации, которые проходят в эти дни усиленную подготовку и боевое слаживание на территории 242 учебного центра ВДВ, Омского автобронетанкового инженерного института, а также перед бойцами Управления Росгвардии Омской области и представителями ветеранских организаций.

Территорию 14-го военного городка посетили полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Омской области Александр Бурков.

«Мир сегодня стремительно меняется. Вы вынуждены оставить свои дома, семьи, близких людей, взять в руки оружие, и в очередной раз защитить нашу Родину. Вчера произошли исторические события - в родную гавань вернулись наши братья. Я желаю всем вам вернуться здоровыми, сильными победителями!», - сказал полпред Анатолий Серышев.

Официальные лица побывали в армейском палаточном лагере, где дислоцируются отряды резервистов, проверили лично условия пребывания бойцов. Вместе с мобилизованными приняли участие в митинге-концерте.

«Правительство Омской области делало и делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки создать более комфортные условия жизни здесь, в лагере. Я уверен, что каждый сибиряк с честью и достоинством выполнит поставленную Верховным главнокомандующим задачу. Я желаю вам солдатского счастья и удачи, и чтобы каждый из вас вернулся домой живым и здоровым. С Богом!», - обратился к бойцам Губернатор Александр Бурков.

Глава Республики Хакасия от лица всех жителей России пожелал бойцам вернуться с победой, здоровыми и невредимыми.

«Мы живем в переломный, сложный исторический период, но он, действительно, важен для нашей страны. Поэтому желаю вам от лица жителей Хакасии, от лица жителей нашей страны воинской удачи» - сказал Валентин Коновалов.

Свою поддержку выразил мобилизованным и мастер спорта международного класса по армейскому рукопашному бою, основатель авторской школы боевых искусств «Шторм» Александр Шлеменко.

«В это сложное время хочу пожелать вам силы духа, и чтобы все вернулись домой здоровыми», - отметил он.

Для участников патриотической акции была организована работа полевой кухни и установлен большой видеоэкран с трансляцией мероприятия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:33 В стране и мире
Путин назначит врио глав четырех принятых в состав РФ регионов в течение 10 дней со дня принятия
13:58 Армия
Видео
ВКС России уничтожили свыше 35 сотрудников СБУ в Днепропетровске
13:04 В стране и мире
Конституционный суд одобрил документы о принятии ЛДНР, Херсона и Запорожья в состав РФ
12:40 В стране и мире
Видео
«Неотделимая фигура от нашей страны»: Басков о Моисееве на прощании в Москве
10:06 Армия
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Популярное
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Видео
МО РФ: в районе Николаева поражен взвод РСЗО HIMARS
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.