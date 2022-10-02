«Неотделимая фигура от нашей страны»: Басков о Моисееве на прощании в Москве

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Народный артист России, эстрадный певец Николай Басков во время прощание с российским артистом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище отметил, что важно быть в трудную минуту с теми, кто хоть как-то оставил свой след в жизни. При этом артист назвал Моисеева неотделимой фигурой от отечественного шоу-бизнеса.

«Я как бы с Борисом встречался на каких-то площадках, на каких-то праздниках, мероприятиях, так, чтобы мы дружили, мы не дружили. Для меня, как человека, который находится в истории российского шоу-бизнеса, это неотделимая фигура от нашей страны и от такого творческого пути, потому что он неординарный, талантливый человек со своими моментами счастья и со своими моментами грусти и одиночества. Путь артиста непростой», - сказал певец.

Напомним, 27 сентября заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал «Звезде», как он познакомился с Моисеевым и каким человеком он был при жизни.