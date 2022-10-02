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В России создали уникальную воздушную мишень-имитатор американских ракет типа Harpoon

Егор Левин
12:27 02.10.2022
Корпус мишени - водонепроницаемый и плавучий, благодаря чему после тренировки мишень приводняется вблизи корабля, а экипаж ее поднимает на борт для дальнейшего использования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В России создали уникальную воздушную мишень, имитирующую полет американских противокорабельных ракет типа Harpoon. БПЛА создан для комплекса «Адъютант». Об этом «Военной приемке» рассказал гендиректор и главный конструктор компании «Аэрокон» Владимир Малышев.

«Мишень имеет возможность летать на высоте 10 метров. У нее стоит другой датчик - высотомер здесь ультразвуковой, который позволяет при снижении переключаться на него и выдерживать высоту. Это логическое продолжение комплекса "Адъютант", когда корабль может сам себе запустить мишень и ее же обстрелять», - заявил он.

Корпус мишени - водонепроницаемый и плавучий, благодаря чему после тренировки мишень приводняется вблизи корабля, а экипаж ее поднимает на борт для дальнейшего использования.

Реактивная ракета, вертолет, турбовинтовой самолет или даже точная копия коптера террористов - это не просто список летательных аппаратов, это - линейка многоразовых беспилотников новейшего универсального мишенного комплекса «Адъютант», специально созданного для тренировки российских систем ПВО. 360-градусные камеры на самых скоростных мишенях, предприятия, где создается комплекс и редкие кадры испытаний - в новом выпуске программы «Военная приемка» на сайте телеканала «Звезда», приложении SMART.TV и в социальных сетях.

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