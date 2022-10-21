Без права на ключи: как застройщик организовал свой офис в новой квартире дольщика

По Гражданскому кодексу, застройщик злоупотребляет правом, используя недвижимость , которая не предназначена для размещения офиса в коммерческих целях. Но в тоже время, ответственности для него нигде за это не предусмотрено

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Компьютерные столы, техника, канцелярские принадлежности - все, что необходимо для работы в офисе. А для большего комфорта сотрудников есть даже микроволновка и холодильник. В таком виде увидели свою квартиру в новостройке Александр и Наталья Загородниковы.

Дом построили вовремя, ввели в эксплуатацию тоже в срок. Получить свое жилье семья должна была не позднее 30 сентября – такие условия между клиентом и застройщиком прописаны в договоре об участии в долевом строительстве.

«Нам было сказано: "Ваша квартира еще не готова, ждите, мы с вами свяжемся". Была дальнейшая связь с менеджером, на что она мне сказала: "Ваша квартира по объективным причинам не готова"», - рассказала Наталья Загородникова.

Но о том, что их квартира, оказывается, готова, но «занята» Загородниковы узнали случайно, от соседей. Акт приема-передачи застройщик откладывает, а значит оформить право собственности и получить ключи семья не может.

Постпродажный менеджер заявляет, что они на законных основаниях имеют право там находиться. И сдадут квартиру только в декабре.

Согласно шестой статье Федерального закона об участии в долевом строительстве, застройщик обязан передать объект, то есть готовую квартиру, не позднее срока, который указан в договоре. В нашем случае - это 30 сентября.

По идее - за просрочку положен штраф, - но есть юридическая лазейка. 479-е постановление правительства от 26 марта 22 года гласит, что застройщик от каких-либо финансовых санкций освобожден. И фактически все это время в несданных квартирах может что угодно. Хоть офис, хоть склад.

«Есть статья 10 в Гражданском кодексе, которая говорит о злоупотреблении правом. Застройщик злоупотребляет правом, используя недвижимость , которая не предназначена для размещения офиса в коммерческих целях. Тем самым он экономит деньги, не снимая офис. Но в тоже время, ответственности для него нигде за это не предусмотрено, хотя мы понимаем, что это не правомерно», - объяснила доцент Кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Рагулина.

Съемочная группа «Звезды» связалась с представителем застройщика. Пока мы направлялись в офис компании, нам перезвонил сотрудник.

-Это практикуется, это нормально, что в квартире может находиться офис подрядчика, или инженера, в общем представителя компании-застройщика?

-Не могу вам на этот вопрос ответить

-Почему?

-Потому что я не уполномочена. Мы официальных никаких заявлений и комментариев не даем.

-А кто-то из вашей компании может об этом сообщить нам?

-Нет. А для чего? Пишется официальная претензия, если клиент чем-то недоволен.

Но, как выразилась менеджер, «дополнительно» с клиентом никто и не связался, а составленная претензия осталась без ответа. Мы отправились в загадочный офис, причем не первый раз. Двери нам никто не открыл.

Получить личный комментарий менеджера в офисе постпродаж тоже не удалось, - информацию третьим лицам не предоставляют. Эксперты отмечают, что в целом ситуация уникальная.

«Если дом введен в эксплуатацию и объект долевого строительства готов к передаче, застройщик старается передавать эти объекты как можно быстрее», - рассказал руководитель юридической службы агентства недвижимости Дмитрий Логинов.

Специалисты отмечают, что случай появился из-за того, что закон и подзаконный акт, то есть постановление правительства, фактически противоречат друг другу, и наказать застройщика через суд очень сложно - проще договориться. Так и произошло с Загородниковыми, - пока мы готовили материал к выходу в эфир, наши герои сообщили нам, что их пригласили на приемку квартиры.