Курсы финансовой безграмотности: как более сотни жителей Татарстана стали жертвами мошенников

По данным МВД, криминальная организация действовала на территории республики в период с февраля 2017 по октябрь 2021 года.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nicolas Armer, dpa, GlobalLookPress

Курсы финансовой грамотности обернулись потерей весьма круглой суммы для сотни жителей Татарстана. Они стали жертвами мошенников, которые предлагали научить зарабатывать на фондовых биржах. Причем бесплатно. Надо было всего лишь сделать взнос для участия в торгах. Но получить прибыль успели только сами так называемые коучи - 85 миллионов рублей.

На опубликованных правоохранителями кадрах видно, что лежа лицом вниз один из «наставников» уже не так уверен в себе. С оперативниками он общается робко. Перед задержанием мошенник успел наломать дров в темном лесу электронных торгов вместе со своими сообщниками.

Он вместе с подельниками предлагал жителям Татарстана пройти обучение финансовой грамотности, торговле акциями и валютой на бирже. Обзавелись даже офисами в торговых и бизнес-центрах.

Жертв заманивали безобидными, но навязчивыми звонками: «Вы выиграли курсы», «Приходите на пробный урок», «Научим зарабатывать». Приводили яркие примеры успеха: дворник, сорвавший куш и купивший иномарку после чудо-обучения. Убеждали в том, что ничего сложного, нужно просто играть на бирже и вкладывать деньги. Жертва попадала на крючок и делала ставку.

«Торговля по-разному идет, то вверх, то вниз, чтоб была какая-то подушка безопасности, надо сумму побольше. Вложил сумму - все вроде хорошо пошло. Я думаю, можно остановиться и вывести деньги. Попробовать вывести. Я рассказал об этом, а мне, мол, ладно, все хорошо, а потом говорят: “Давай до такой суммы еще доведем и будешь выводить”», - рассказал корреспонденту «Звезды» один из пострадавших.

Липовые методички по продажам, лекции о пути к богатой жизни и даже специально разработанное фальшивое программное обеспечение - к обучению финансовой безграмотности наставники подошли серьезно. Но как только ученики собирались вывести деньги, ставка внезапно сгорала.

«Что-то с личным кабинетом, что-то там заблокировалось, вывод пока невозможен. В общем, что-то не получилось, и ни разу я оттуда деньги так и не вывела. Только все положила, положила, увидела, что я выиграла, и все. Получилось так, что все у меня сгорело, и я, когда спросила, что же делать, а они мне: “Надо еще вложить денег, чтобы поправить ситуацию”. А мне нечего вкладывать, я и так вся в кредитах. А он мне: “Мы же предупреждали”», - поделилась еще одна из пострадавших.

Дальше - все как по нотам: рынок - дело тонкое, биржа - место хрупкое. Но на самом деле программы выхода на реальную биржу не имели. Ставки, которые делали пострадавшие, привязывались к криптокошельку мошенников. Деньги попадали напрямую к ним. От курсов по финансовой безграмотности пострадали больше 100 человек, а сумма ущерба - около 85 миллионов рублей.

«На территории Самарской и Челябинской областей задержали двоих фигурантов уголовного дела. Они находились в федеральном розыске как обвиняемые в создании преступного сообществ. Криминальная организация действовала на территории Татарстана в период с февраля 2017 по октябрь 2021 года», - сообщила официальный представитель МВД России.

Одиннадцати злоумышленникам уже избрали меру пресечения. Еще шестеро объявлены в федеральный розыск. Чтобы не вызывать подозрений, сообщники зарегистрировали три юрлица. Но обучать подобным программам можно только при наличии специальной лицензии от Центробанка или о ведении образовательной деятельности.

«У нас существует программа финансовой грамотности... Все эти программы реализуют уполномоченные вузы, это государственный отбор, они должны иметь соответствующую лицензию и аккредитацию. Это обучение идет по строго утвержденным программам», - объяснил проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Это значит, что профессионалы не потребуют покупать ценные бумаги, криптовалюту или вкладывать деньги в сомнительные торги. Более того, бесплатно такие курсы не преподают. Обучение доступно либо в университетах, либо в специальных колледжах, но никак не у блогеров или по внезапной акции.