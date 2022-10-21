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В Кремле проверят сообщения об отправке мобилизованных без подготовки в зону СВО

Ян Брацкий
15:32 21.10.2022
Накануне президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили полигон в Рязанской области, где мобилизованные проходят подготовку перед отправкой в зону СВО.
В Кремле проверят сообщения об отправке мобилизованных без подготовки в зону СВО
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости
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Сообщения об отправке мобилизованных без должной подготовки в зону проведения боевых действий будут проверяться. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, эти вопросы непосредственно в компетенции Минобороны. Мы не в курсе деталей, но все мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться», - сказал Песков.

Двадцать первого сентября президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В первую очередь призыву подлежат мужчины с реальным боевым опытом и востребованной военно-учетной специальностью. После призыва они направляются на полигоны МО РФ для прохождения обязательной подготовки, восстановления навыков и знакомства с современными типами вооружений.

Накануне президент Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыли на полигон в Рязанской области, где проходят подготовку военнослужащие, мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине. Глава государства посетил стрелковый комплекс, где резервисты отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений. Занятия с ними проходят под руководством опытных командиров и инструкторов. Также Путин проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

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