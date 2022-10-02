NI: Байдену следует вернуться к дипломатии, чтобы спасти Украину

В частности, администрация Байдена должна приостановить летальную военную помощь Киеву в обмен на прекращение боевых действий, пишет американская газета.

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Бывший офицер американской армии Дэвид Пайн заявил, что у стран Запада есть лишь один способ предотвратить поражение Украины на поле боя в течение следующих нескольких месяцев и избежать ядерного конфликта с Россией - вернуться к дипломатии.

Кроме того, по его мнению, администрация президента США Джо Байдена должна отойти от введения новых ограничительных мер в сфере экономики, прекратить отправку дополнительных сил в Восточную Европу, а также приостановить летальную военную помощь Киеву в обмен на прекращение боевых действий.

«Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину», - приводит слова Пайна издание The National Interest.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовы действовать «более агрессивно» в том, что касается применения санкций к другим странам за поддержку РФ. Отмечается, что в отношении структур третьих государств США могут вводить ограничения, если те проводят «существенные сделки» по оказанию материальной помощи ВС РФ или российскому оборонно-промышленному комплексу.