В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NI: Байдену следует вернуться к дипломатии, чтобы спасти Украину

Елизавета Потейчук
12:03 02.10.2022
В частности, администрация Байдена должна приостановить летальную военную помощь Киеву в обмен на прекращение боевых действий, пишет американская газета.
NI: Байдену следует вернуться к дипломатии, чтобы спасти Украину
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Бывший офицер американской армии Дэвид Пайн заявил, что у стран Запада есть лишь один способ предотвратить поражение Украины на поле боя в течение следующих нескольких месяцев и избежать ядерного конфликта с Россией - вернуться к дипломатии.

Кроме того, по его мнению, администрация президента США Джо Байдена должна отойти от введения новых ограничительных мер в сфере экономики, прекратить отправку дополнительных сил в Восточную Европу, а также приостановить летальную военную помощь Киеву в обмен на прекращение боевых действий.

«Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину», - приводит слова Пайна издание The National Interest.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовы действовать «более агрессивно» в том, что касается применения санкций к другим странам за поддержку РФ. Отмечается, что в отношении структур третьих государств США могут вводить ограничения, если те проводят «существенные сделки» по оказанию материальной помощи ВС РФ или российскому оборонно-промышленному комплексу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:04 В стране и мире
Конституционный суд одобрил документы о принятии ЛДНР, Херсона и Запорожья в состав РФ
12:40 В стране и мире
Видео
«Неотделимая фигура от нашей страны»: Басков о Моисееве на прощании в Москве
10:06 Армия
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
05:02 Армия
Видео
Мотострелки при поддержке танков заняли стратегическую высоту в зоне СВО: видео
05:03 Армия
Видео
Прошедшие реабилитацию после ранений участники СВО отправились в тур на Кавказ
Популярное
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Видео
МО РФ: в районе Николаева поражен взвод РСЗО HIMARS
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.