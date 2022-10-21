В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Новой Зеландии чиновникам запретят использовать «сложные и непонятные слова»

Виктория Ивашечкина
11:28 21.10.2022
Так власти страны стремятся помочь людям, для которых английский является вторым языком, а также лицам с ограниченными возможностями и неполным образованием.
В Новой Зеландии чиновникам запретят использовать «сложные и непонятные слова»
© Фото: Reinhard Kaufhold, dpa - zentralbild, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Власти Новой Зеландии приняли так называемый «законопроект о простом языке», по нему чиновникам страны запретят использовать «бюрократический» и «непонятный» язык при общении с общественностью. Об этом сообщает радио RNZ

«Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право знать, о чем их просит правительство», - цитирует СМИ слова новозеландского депутата Рэйчел Бояк.

Таким образом, чиновникам придется отказаться от «канцеляризмов» и «сложных английских слов». Отмечается, что Новая Зеландия стремится помочь людям, для которых английский является вторым языком, а также лицам с ограниченными возможностями и неполным образованием.

Ранее в МИД Новой Зеландии сообщили о новых санкциях против российских физических и должностных лиц. Страна внесет в список 51 россиянина, а также 24 должностных лица, связанных со вступившими в состав РФ территориями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:04 В стране и мире
Видео
Нейтрализация противника: кадры пленения военнослужащего ВСУ бойцами батальона «Спарта»
11:05 В стране и мире
Открытое горение на складе в Ногинске ликвидировано
10:33 В стране и мире
Погибшим при обстреле переправы в Херсоне оказался продюсер и журналист «Москвы 24» и RT
08:06 В стране и мире
Видео
Разведывательный дрон НМ ДНР заснял драку украинских националистов на передовой
07:36 В стране и мире
Маск назвал «хорошим троллингом» шутку Медведева про Трасс
Популярное
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.