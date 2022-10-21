В Новой Зеландии чиновникам запретят использовать «сложные и непонятные слова»

Так власти страны стремятся помочь людям, для которых английский является вторым языком, а также лицам с ограниченными возможностями и неполным образованием.

© Фото: Reinhard Kaufhold, dpa - zentralbild, GlobalLookPress

Власти Новой Зеландии приняли так называемый «законопроект о простом языке», по нему чиновникам страны запретят использовать «бюрократический» и «непонятный» язык при общении с общественностью. Об этом сообщает радио RNZ.

«Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право знать, о чем их просит правительство», - цитирует СМИ слова новозеландского депутата Рэйчел Бояк.

Таким образом, чиновникам придется отказаться от «канцеляризмов» и «сложных английских слов». Отмечается, что Новая Зеландия стремится помочь людям, для которых английский является вторым языком, а также лицам с ограниченными возможностями и неполным образованием.

Ранее в МИД Новой Зеландии сообщили о новых санкциях против российских физических и должностных лиц. Страна внесет в список 51 россиянина, а также 24 должностных лица, связанных со вступившими в состав РФ территориями.