Из Сирии в Москву вернулись 38 российских детей

С аэродрома детей доставили в один из федеральных медицинских центров, после полного обследования они будут переданы родственникам.

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова привезла в Москву 38 российских детей, которые находились в Сирии, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

Самолет ВКС России доставил детей на военный аэродром Чкаловский в Московской области сегодня утром. Оттуда прибывших направили в медцентр, где их осмотрят специалисты, а затем передадут родным.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка помогут оформить необходимые документы, а детские омбудсмены окажут детям и их родным поддержку.

Кроме того, Львова-Белова провела ряд рабочих встреч и переговоров, посвященных вывозу российских детей из лагерей беженцев и приютов в Сирии, в том числе в Заевфратье. Подготовлены документы на 136 российских детей, статус которых установлен и родственные связи подтверждены.