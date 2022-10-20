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С навигатором и мессенджером: какими «смартфонами» пользуются военные РФ на передовой

Анатолий Бородкин
05:12 20.10.2022
Цифровые радиостанции «Азарт» обеспечивают устойчивую связь в зоне СВО.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Короткими перебежками, вдоль зарослей кустарника у поселковой дороги двигаются связисты. Вокруг, до горизонта с обоих сторон, открытое, ровное пространство — неубранные поля. А в небе — стаи вражеских дронов-наводчиков. Но два подразделения — рота мотострелков и батарея реактивных «Ураганов» — чуть больше часа назад поменяли дислокацию. Сейчас они остро нуждаются в связи друг с другом. Совместная боевая работа на этом участке, благодаря усилиям специалистов связи, на этом участке продолжается.

Средства радиосвязи фактически работают в режиме ретранслятора и передают сигналы цифровых радиостанций «Азарт» между двумя подразделениями. Такие действия – мера скорее вынужденная, говорят связисты. Как правило,  дальности действия «Азарта» с лихвой хватает, чтобы подразделения на переднем крае имели устойчивую связь. И что особенно важно — закодированную. Принцип действия  радиостанции таков, продолжают связисты, что она просто не может даже в теории дать возможность прослушивать и вносить помехи в свою работу любым типам устройств.

Мобильная комплексная аппаратная связи на базе бронеавтомобиля «Тигр» меняет так называемый «пеший ретранслятор». Это уже передвижной, мобильный комплекс связи, он позволяет обеспечить командный состав защищенной телефонной связью. Благодаря оборудованию в этой машине устойчиво работают все «Азарты», а это десятки корреспондентов в радиусе 20-ти километров. Неудивительно, что за этими центрами нервной системы российских войск многие месяцы в круглосуточном режиме идет охота подразделений ВСУ.

Разведчики сообщили, что в районе работы комплексной аппаратной обнаружена диверсионная группа. Приходится срочно менять позицию. При этом комплекс продолжает работать, связь есть у всех ближайших подразделений.

По дороге, больше напоминающей местами грязевое озеро, машина уходит в район, который разведка указала как безопасный. Там приходит команда — сворачиваться. Сослуживцы оборудовали стационарный усилитель связи. Что это за система, где и как она работает — говорить категорически запрещено.

Начальник комплексной аппаратной Степан на передовой с первых дней спецоперации. Обеспечил уже не сотни, а тысячи часов устойчивой связи. Награжден медалью Жукова и недавно был представлен к Ордену Мужества. 

«Попали под минометный обстрел. Было принято решение незамедлительно развернуться, отступить назад. Но связь была непрерывно. То есть командующий был постоянно на связи с подразделениями и с высшим командованием», — рассказывает он.

«Азарт» по многим характеристикам — военный аналог современных бытовых смартфонов. Вернувшись с задания, начальник радиостанции  Дмитрий демонстрирует интернет-возможности системы.

«Эту информацию мы передаем в сам "Азарт", и он у нас такой своеобразный мессенджер. Как на смартфонах есть WhatsApp, у нас здесь есть передача сообщений», — показывает он.

Еще с помощью «Азарта» можно пересылать точные координаты целей. Не в текстовом варианте, а как в гражданском навигаторе. По закрытым, закодированным и при этом скоростным каналам.

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