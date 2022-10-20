Сила музыки и веры: в Москве прошел фестиваль «Подвиг ратный - подвиг духовный»

Первый международный музыкальный фестиваль продлится до мая 2023 года, его примут города-герои России и Белоруссии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Первый международный музыкальный фестиваль «Подвиг ратный - подвиг духовный» состоялся в Светлановском зале Дома музыки в Москве. В концерте приняли участие семь крупных творческих коллективов, среди которых Центральный военный оркестр Минобороны РФ и Государственный академический московский областной хор имени Кожевникова.

«Фестиваль называется "Подвиг ратный - подвиг духовный". Мы вкладываем в название понимание того, что настоящая победа невозможна без духовных устремлений. Ратная победа, когда люди находятся на переделе своих возможностей и готовы отдать свою жизнь, перекликается с внутренней концентрацией. Победу часто одерживает не тот, кто сильнее, а тот, кто богаче духом», - считает художественный руководитель фестиваля Алексей Пузаков.

В концертном зале прозвучали произведения, которые на языке музыки рассказали об истории России и военных подвигах столицы. На открытие фестиваля пришли почти 1,5 тысячи зрителей.

«Для нас это наша большая страна и наша жизнь, наш патриотизм в стране, которая сейчас возрождается. Надеемся, сегодня услышать и воодушевиться патриотизмом к своей стране и родине», - призналась супружеская пара, пришедшая на концерт.

Многие зрители узнали о концерте заранее. Среди гостей фестиваля есть и персональные поклонники некоторых артистов и ансамблей.

«В неоднозначное и сложное время хочется найти опору. В чем ее искать, как не в музыке? Плюс мы большие поклонники одного из ансамблей и стараемся не пропускать его концерты. Сегодня решили не изменять традициям и тоже прийти», - рассказали две девушки.

Фестиваль продлится до мая 2023 года и пройдет в городах-героях России и Белоруссии. Завершится мероприятие в Главном Храме Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области.