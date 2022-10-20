Собянин заявил о планах по запуску завода «Москвич» в декабре этого года

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в декабре этого года в столице планируется запуск завода «Москвич» и в перспективе город может стать центром электромобилестроения.

«Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но тем не менее, я надеюсь, при помощи Министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич"», - заявил Собянин в рамках доклада премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В четверг, 20 октября, градоначальник принял участие в Международном экспортном форуме «Сделано в России - 2022». Перед началом пленарного заседания Сергей Собянин и Михаил Мишустин ознакомились с экспозицией форума, одним из центральных элементов которой является стенд «Сделано в Москве».

В начале июля Сергей Собянин заявил, что намечена программа возобновления работы завода «Москвич». По его словам, на первом этапе будет осуществляться крупноузловая сборка машин из дружественных стран, на втором этапе - более глубокая локализация этого производства. Кроме того, параллельно с этим процессом с 6 июля начата работать над созданием собственной платформы для электромобиля под названием «Москвич».