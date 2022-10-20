Создать брешь в обороне врага: новые подвиги российских военнослужащих на Украине
В зоне специальной военной операции бойцы ВС РФ проявляют решительность, мужество и отвагу.
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень боевой подготовки, демонстрируют решительность в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.
Старший лейтенант Максим Власенко, начальник расчета зенитной ракетной батареи