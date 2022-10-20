Армия Создать брешь в обороне врага: новые подвиги российских военнослужащих на Украине В зоне специальной военной операции бойцы ВС РФ проявляют решительность, мужество и отвагу. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень боевой подготовки, демонстрируют решительность в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. Старший лейтенант Максим Власенко, начальник расчета зенитной ракетной батареи © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Расчет старшего лейтенанта Максима Власенко прикрывал российские войска в ходе наступательной операции на позиции противника. В условиях интенсивного противоборства со стороны противника и применения им артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня и минометов, старший лейтенант Власенко, не теряя самообладания, уничтожал вражеские воздушные цели. Боевым расчетом под командованием Власенко было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата. Благодаря высокому профессионализму старшего лейтенанта российским войскам удалось отразить атаку украинских радикалов. Сержант Андрей Рудиков, командир орудия самоходно-артиллерийской батареи © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Сержант Андрей Рудиков вместе с вверенным ему экипажем выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских войск, наступающих на позиции украинских националистов. Рудиков без промедления исполнял указания по ведению артиллерийского огня по укрепленным объектам боевиков, их вооружению и технике. В ходе наступления, несмотря на ответный огонь артиллерии, расчет Рудикова полностью уничтожил наблюдательный пункт, склад с боеприпасами, три минометных расчета и более 15 националистов. Благодаря решительным действиям сержанта Рудикова, профессионализму и слаженности его экипажа, российские войска смогли стремительно продвинуться вглубь позиций противника. Гвардии прапорщик Михаил Оборин, начальник аппаратной взвода связи © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Прапорщик Михаил Оборин в составе экипажа командно-штабной машины обеспечивал непрерывную связь в группировке российских войск. Стремясь вернуть под контроль утраченные в ходе боев позиции, противник приступил к артиллерийскому обстрелу района расположения российской батальонно-тактической группы. Оборин попал под обстрел и сильное воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника, возникла угроза нарушения связи. Оценив ситуацию, прапорщик решил организовать резервный канал связи через спутниковую антенну. Не считаясь с угрозой жизни, Оборин развернул антенну на крыше автомобиля и в ручном режиме настроил ее, чем обеспечил устойчивость связи. Далее, продолжая выполнять свои обязанности в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, прапорщик установил дополнительный ретранслятор, чем увеличил площадь покрытия станций связи. Смелые и решительные действия прапорщика Оборина обеспечили командование устойчивой связью, что способствовало оперативному управлению подчиненными подразделениями в бою. Атака националистов была отражена. Ефрейтор Павел Кондратьев © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Ефрейтор Павел Кондратьев в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступления российских войск на районы, удерживаемые украинскими националистами. В время наступления экипаж боевой машины Кондратьева нанес прицельный удар по позициям украинских вооруженных формирований. В результате точной стрельбы было уничтожено до 30 боевиков и несколько пикапов с установленными на них пулеметами. Прицельная стрельба ефрейтора по объектам националистов создала брешь в их оборонительных рубежах. Нанеся урон, Кондратьев оперативно обеспечил перемещение боевой машины на запасную позицию, чем исключил возможность ее поражения ответным артиллерийским огнем. Смелость, профессионализм и отвага ефрейтора Кондратьева позволили выполнить поставленные задачи и обеспечить наступление российских подразделений. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика