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Блокировать угрозы: что означает введение режима повышенной готовности в регионах России

Алексей Дягтерев
23:47 19.10.2022
На заседании Совета безопасности президент подчеркнул необходимость обеспечить безопасность западных рубежей страны.
Блокировать угрозы: что означает введение режима повышенной готовности в регионах России
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения на территории четырех регионов, недавно вошедших в состав России. О подписании соответствующего указа российский лидер сообщил в ходе заседания Совета безопасности. Речь о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Глава государства также наделил дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов и дал несколько поручений правительству.

Заседание Совбеза, посвященное миграционной политике, Путин начал с важного вопроса — обеспечения безопасности западных рубежей страны. Решения, которые озвучил президент, напрямую связаны с действиями киевского режима.

«Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту. Нами пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей, в отношении объектов транспорта, энергетики. Хочу подчеркнуть — в том числе, и объектов ядерной энергетики. В этой связи напомню, что в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная дума», — сказал Путин.

Объявление военного положения на указанных территориях означает, что там теперь будет усилено обеспечение общественной безопасности, транспортные, коммуникационные и энергетические объекты перейдут на особый режим работы, продажу оружия запретят, будет введена военная цензура и комендантский час, приостановят свою деятельность политические партии. Также выполняются эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением жилья, что уже делается в Херсонской области, и прочие меры, предусмотренные законом о военном положении. В том числе, будут расширены полномочия глав субъектов.

«Кроме того, в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов — соответствующий указ также сегодня подписан. Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции. Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие», — пояснил президент.

Еще один указ Путина коснулся степени реагирования на внешнюю угрозу.

«Очевидно, что ситуация, положение дел в разных регионах разные, и объем предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решать главам регионов, также должны быть разными, соответствующими обстановке в конкретном субъекте Федерации. Поэтому в указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски. Прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию Государственного Совета по направлению «Государственное и муниципальное управление» совместно с Администрацией президента подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных настоящим указом, и взаимодействию субъектов Федерации с федеральными органами власти. Поручаю также главам регионов России незамедлительно приступить к выполнению положений указа», — отметил глава государства.

Так, согласно документу, максимальный уровень реагирования вводится в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Средний уровень объявляется в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Там будет усилена охрана порядка, охрана важных объектов, введен особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, возможно временное переселение гражданских лиц и ограничение движения личного транспорта и его досмотр.

В более мягкий режим повышенной готовности приведены все регионы Центрального и Южного федеральных округов, в базовой готовности должны быть все остальные регионы России. В подписанном президентом документе встречается термин — территориальная оборона. Это понятие не новое — оно введено еще в 1996 году в законе об обороне. Это не означает формирование боевых отрядов, как на Украине, а прежде всего касается создания в  регионах оперативных штабов для обеспечения потребностей вооруженных сил на местах и объединения всех силовых и гражданских госструктур. Штабы возглавят главы указанных регионов.

«Решения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (оперативного штаба), принятые в рамках его компетенции в соответствии с настоящим Указом, являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими деятельность на территории соответствующего субъекта Российской Федерации», — гласит документ.

В целом же обеспечение безопасности страны в условиях СВО передаются специальному координационному совету, куда будут стекаться данные из региональных оперативных штабов.

«Решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления. Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава кабинета министров, в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, Администрации президента, а также Государственного Совета, что позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами страны», — продолжил Путин.

Координационный совет призван обеспечить и бесперебойную работу экономики и промышленности страны. В том числе для наращивания мощности военно-промышленного комплекса. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, к работе в совете будет привлечено и российское бизнес-сообщество. Проект указа о структуре и функциях центра уже передан на подпись главе государства.

«Цель новой структуры — оперативно принимать меры для  формирования и выполнения целевого  задания по всем ключевым направлениям, в том числе, по поставкам оборудования и техники для наших военных, для проведения строительных работ. Надо быстро нарастить выпуск востребованной продукции и в полной мере задействовать возможности ОПК. Особенно важно, чтобы у  тех, кто защищает национальные интересы, было все, что нужно, включая обеспечение экипировкой, медпомощью, лекарствами, питанием, бытовыми условиями и достойное вознаграждение», — разъяснил Мишустин.

Важно отметить, что меры безопасности, объявленные президентом в регионах с повышенным и базовым уровнем реагирования, критически не повлияют на жизнь граждан. Об этом уже заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится», — сказал градоначальник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что в связи с введением военного положения в четырех регионах, не планируется закрытие границ в стране.

В обращении к Совбезу Путин поднял и вопрос о выплатах мобилизованным.

«Известно и о проблемах, возникших в последнее время с выплатами денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, особо подчеркну — включая период подготовки и обучения личного состава», — заявил президент.

Путин призвал обеспечить военнослужащих  всем необходимым — достойными бытовыми условиями, экипировкой и снаряжением, питанием и медобслуживанием. И не забывать и о поддержке их семей.

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