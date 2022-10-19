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Уверенный прием: как проходит обучение связистов на полигонах ЗВО перед отправкой в зону спецоперации

20:37 19.10.2022
При обучении особое внимание уделяется изучению и работе на радиостанциях комплекса «Азарт» Р-187-П1.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне 27-ой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО) в Московской области продолжаются занятия по боевой подготовке связистов из числа частично мобилизованных добровольцев. Особое внимание уделяется обучению работе с портативными радиостанциями современных и предыдущих поколений.

Для получения уверенных навыков в работе на современных средствах связи развернуты учебные места, на которых занятия проводятся под руководством опытных инструкторов.

«Я не служил в армии, проходил обучение на военной кафедре и повестка мне не приходила. Я решил, что помочь Родине - мой долг и пришел сюда. Здесь идет подготовка личного состава, знакомство с новой техникой. Мы получили автоматы, хорошие радиостанции нового поколения и готовы со всем этим дальше готовиться и идти выполнять свой долг», - сказал доброволец Максим.

Для увеличения дальности радиосвязи используются ретрансляторы на летно-подъемных средствах типа «квадрокоптер», обучение управлению которыми проводится на отдельном учебном месте. На заключительном этапе занятий проводится контроль уровня подготовки военнослужащих и подразделений.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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