Флаги новых регионов России появятся в галерее Совета Федерации

Места для размещения флагов уже подготовлены, установлены специальные таблички с названиями регионов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Флаги четырех новых российских регионов скоро займут свои места в галерее на первом этаже Совета Федерации. Места для них уже подготовлены.

Если рассматривать галерею слева направо, то первым будет размещен флаг Донецкой Народной Республики. Для него подготовлено место между флагами Дагестана и Ингушетии.

Флаг Луганской Народной Республики найдет свое место между Республикой Крым и Марий Эл. Ближе к правому краю галереи разместятся стяги Запорожской и Херсонской областей.