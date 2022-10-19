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«Опасный сезон»: в нескольких регионах России зафиксировали десятки случаев отравления грибами

Виктория Ивашечкина
Наталья Жадько
14:14 19.10.2022
За последние две недели в Волгоградскую больницу за медицинской помощью обратились больше 35 человек, из них шестеро детей.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Грибной сезон добавил работы медикам. В Волгограде несколько десятков человек доставили в больницу после «тихой охоты». В Липецкой области из-за корзины с зеленушками пришлось госпитализировать мужчину. Врачи предупреждают: можно отравиться даже теми грибами, которые собирали в хорошо знакомых местах и раньше употребляли в пищу без последствий.

Тяжесть, тошнота и рвота - типичные признаки отравления. С таким диагнозом за последние две недели в Волгоградскую больницу за медицинской помощью обратились больше 35 человек, из них шестеро детей.

А в Красноярском крае из-за ядовитых грибов чуть не погибла школьница. Девочка заказала биологически активную добавку - сушеные мухоморы в одном из интернет-магазинов. Прямо у пункта выдачи заказов откусила шляпку одного из грибов. Через несколько минут ей стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую. Врачи говорят, что ребенку просто повезло. Ведь реакция организма могла быть совсем другой.

Даже сейчас мухоморы совершенно свободно продаются в интернете. Их рекламируют как витамины. Но в объявлениях нет ни слова о том, что товар смертельно опасен. Но реклама свое дело делает. И даже на такой товар находится покупатель.

Но продажа красных мухоморов, в отличие от других галлюциногенных грибов, на территории нашей страны не запрещена. И стала неплохим бизнесом-проектом. Биолог из Новосибирской области Ринат Султанов зарабатывает на мухоморах примерно 400 тысяч рублей в месяц. Клиентскую базу сибиряк нарабатывал три года. Сейчас получает заказы со всей России.

Но для многих сбор грибов - это все-таки хобби. Таких любителей чаще всего можно встретить не на рынках и в интернет-магазинах, а в лесу.

Но в этом году сезон не самый удачный. Из-за жаркого лета большинство грибниц сгорели. А сейчас - уже слишком холодно. Но некоторые находки в лесах Подмосковья поражают воображение. Возле Шатуры местные дачники нашли белые грибы. Настолько большие, что не влезали в корзинку.

Но так везет далеко не всем. Ошибиться или перепутать грибы могут даже самые опытные «охотники»: у любого съедобного обязательно найдется опасный ядовитый двойник.

Самый главный принцип на тихой охоте: «Сомневаешься? Не бери». Но определенные знания все же не помешают. Вот, например, свинушки или «Дуни». После 1980-х годов их не рекомендуют употреблять. Определить несъедобный гриб довольно легко. Достаточно надавить на шляпку или оторвать кусочек. Если быстро темнеет на воздухе, то есть точно нельзя.

Некоторых не пугают даже мухоморы, а псевдоцелители назначают их в качестве БАДов. Но ради собственной безопасности - использовать колдовские настойки не стоит.

Приобретать грибы, даже вроде бы съедобные, вдоль трасс или в сомнительных торговых точках очень рискованно. Консервировать их тоже не рекомендуют. А хранить грибы лучше в замороженном виде.

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